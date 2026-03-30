Myanmars Juntachef Min Aung Hlaing greift nach Präsidentenamt

30. Mrz (Reuters) - ⁠In Myanmar hat Juntachef Min Aung Hlaing am Montag sein Amt als Oberbefehlshaber der Streitkräfte niedergelegt, um bei einer anstehenden Parlamentsabstimmung als Präsident zu kandidieren. Das neu ‌zusammengetretene Unterhaus nominierte den 69-Jährigen als einen von mehreren Kandidaten, aus deren Kreis später das neue Staatsoberhaupt ⁠gewählt wird. ⁠Bei einer Zeremonie in der Hauptstadt übergab Min Aung Hlaing das militärische Kommando an den bisherigen Geheimdienstchef Ye Win Oo. Dieser gilt als enger Vertrauter des scheidenden Armeechefs. Der Personalwechsel folgt auf umstrittene Wahlen ‌im Dezember und Januar, die ‌von der militärnahen USDP-Partei gewonnen wurden.

Die UN und zahlreiche westliche Staaten hatten die erste Abstimmung seit dem Militärputsch von ⁠2021 als Farce verurteilt. Damals hatte das Militär unter ‌Führung von Min Aung Hlaing ⁠die demokratisch gewählte Regierung der Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi gestürzt. Seitdem wird das südostasiatische Land von einem Bürgerkrieg erschüttert, der das Ansehen und ‌die Kontrolle der Streitkräfte ⁠massiv geschwächt hat. Für ⁠Min Aung Hlaing, der die Streitkräfte auf den Tag genau 15 Jahre lang befehligte, ist die politische Staatsspitze ein lang gehegtes Ziel. Unabhängigen Analysten zufolge würde es sich dabei lediglich um einen Wechsel von der Herrschaft als Militärführer zur Herrschaft als Präsident handeln.

(Reuters-Bericht, bearbeitet von Elke Ahlswede, redigiert von Kerstin ⁠Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)