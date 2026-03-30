Frankfurt, ⁠30. Mrz (Reuters) - Der Dax setzt zum Auftakt der neuen Woche seine Talfahrt fort. Der deutsche Leitindex notierte zum Handelsstart am ‌Montag knapp ein halbes Prozent tiefer bei 22.213,86 Punkten. Wachsende Zweifel an einem ⁠baldigen ⁠Ende des Nahost-Krieges hatten den deutschen Leitindex bereits am Freitag belastet.

"Vier Wochen lang haben die Börsen einen zeitlich begrenzten Konflikt im Mittleren Osten eingepreist", ‌sagte Jochen Stanzl, Chefanalyst ‌der Consorsbank. Mit dem Kriegseintritt der Huthi-Milizen am Wochenende und der wachsenden Wahrscheinlichkeit ⁠eines Einsatzes von US-Bodentruppen müssten sich die ‌Anleger jedoch zunehmend ⁠mit dem Risiko eines zeitlich ausgedehnten Krieges auseinandersetzen. "Die deutlichen Kursverluste am Freitag deuten zunehmend auf eine Kapitulation der ‌optimistischen Anleger ⁠hin."

Für Gesprächsstoff bei den ⁠Einzelwerten sorgte Suss Microtec mit einem Minus von rund 13 Prozent. Der Halbleiterausrüster erwartet nach einem Rekordumsatz 2025 im laufenden Jahr geringere Erlöse und Gewinne.

(Bericht von Sanne Schimanski, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)