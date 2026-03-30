Neue Webinar-Reihe: KI Kompass

In unserer neuen Webinar-Reihe „KI Kompass“ beleuchten wir, welche Rolle KI bei der Geldanlage spielen und wie sie Anlegerinnen und Anleger konkret unterstützen kann.

Im Webinar vom 25.03. erläuterte Sebastian Bleser, Experte für Anlage- und Hebelprodukte, wie KI bestehende Portfolios analysiert, Risikoprofile transparenter macht und mögliche Optimierungs- oder Absicherungsstrategien ableitet. Darüber hinaus zeigte er, welche Rolle KI-Agenten heute bereits spielen und wie sie im Investmentprozess eingesetzt werden können.

Weitere Webinare zum Thema künstliche Intelligenz sind in Planung. Die genauen Inhalte werden kontinuierlich festgelegt und orientieren sich an aktuellen Entwicklungen.

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