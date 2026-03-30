Mit onemarkets Fund hat die UniCredit ihr Anlageuniversum erweitert und bietet eine stetig wachsende Auswahl an Fonds. Die Strategien werden von Expertenteams entwickelt – auf Basis der hauseigenen Anlagekompetenz der UniCredit sowie in Zusammenarbeit mit ausgewählten internationalen Fondspartnern.

Der neue onemarkets Fund Navigator 2026 bietet einen kompakten Überblick über zentrale Marktthemen, aktuelle Entwicklungen und ausgewählte Fondsstrategien für das aktuelle Jahr.

In der neuen Ausgabe lesen Sie unter anderem:

Interview mit Chicco Di Stasi: Warum onemarkets mehr als eine Produktplattform ist und wie starke Investmentlösungen entstehen.

Märkte im Fokus: Einordnung der wichtigsten Entwicklungen in den USA, der Eurozone und weiteren Regionen.

Emerging Markets: neue Dynamik, technologische Impulse und attraktive Bewertungen.

Alle Teilfonds im Überblick: die Strategien der onemarkets Funds auf einen Blick.

Der onemarkets Fund Navigator 2026 ist Ihr Wegweiser durch das Fondsuniversum von onemarkets Fund!

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