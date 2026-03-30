onemarkets Fund Navigator 2026
Mit onemarkets Fund hat die UniCredit ihr Anlageuniversum erweitert und bietet eine stetig wachsende Auswahl an Fonds. Die Strategien werden von Expertenteams entwickelt – auf Basis der hauseigenen Anlagekompetenz der UniCredit sowie in Zusammenarbeit mit ausgewählten internationalen Fondspartnern.
Der neue onemarkets Fund Navigator 2026 bietet einen kompakten Überblick über zentrale Marktthemen, aktuelle Entwicklungen und ausgewählte Fondsstrategien für das aktuelle Jahr.
In der neuen Ausgabe lesen Sie unter anderem:
- Interview mit Chicco Di Stasi: Warum onemarkets mehr als eine Produktplattform ist und wie starke Investmentlösungen entstehen.
- Märkte im Fokus: Einordnung der wichtigsten Entwicklungen in den USA, der Eurozone und weiteren Regionen.
- Emerging Markets: neue Dynamik, technologische Impulse und attraktive Bewertungen.
- Alle Teilfonds im Überblick: die Strategien der onemarkets Funds auf einen Blick.
Der onemarkets Fund Navigator 2026 ist Ihr Wegweiser durch das Fondsuniversum von onemarkets Fund!
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Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen