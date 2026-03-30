Original-Research: A.S. Création Tapeten AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: A.S. Création Tapeten AG - von Montega AG

30.03.2026 / 16:14 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu A.S. Création Tapeten AG

     Unternehmen:               A.S. Création Tapeten AG
     ISIN:                      DE000A1TNNN5

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      30.03.2026
     Kursziel:                  14,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Ingo Schmidt, CIIA; Tim Kruse, CFA

Effizienzmaßnahmen greifen - Turnaround auf Ergebnisebene vollzogen

A.S. Création (AS) hat am 26. März 2026 den Geschäftsbericht für das Jahr
2025 vorgelegt und die Rückkehr in die Gewinnzone bestätigt. Während das
Marktumfeld insbesondere auf der Umsatzseite herausfordernd blieb,
unterstreicht die deutliche Margenverbesserung die Wirksamkeit der
eingeleiteten Restrukturierung.

[Tabelle]

Umsatz am unteren Ende der Guidance: Mit einem Konzernumsatz von 105,1 Mio.
EUR (Vj. 111,3 Mio. EUR; -5,6% yoy) landete AS im unteren Bereich des
prognostizierten Korridors von 100 bis 120 Mio. EUR. Ausschlaggebend war
eine anhaltend schwache Konsumstimmung im Kernmarkt Deutschland, wo der
Branchenumsatz laut VDT um 5,7% yoy sank. Der Geschäftsbereich Tapete
verzeichnete einen Rückgang um 6,0% yoy auf 93,3 Mio. EUR, während sich der
Bereich Dekorationsstoffe mit 11,9 Mio. EUR (-1,8% yoy) vergleichsweise
resilient zeigte.

Strukturelle Erholung der Profitabilität: Das operative Ergebnis (EBIT)
verbesserte sich signifikant auf 0,7 Mio. EUR (Vj. -7,3 Mio. EUR). Bereinigt
um Sondereffekte (u.a. Restrukturierung Crealis in Frankreich) stieg das
EBIT auf 1,1 Mio. EUR (Vj. bereinigt -2,6 Mio. EUR). Besonders beeindruckend
ist die Entwicklung der Rohertragsmarge, die mit 53,4% (Vj. 50,7%) ein
Mehrjahreshoch erreichte. Dies resultiert aus einem wertigeren
Sortimentsmix, optimierten Produktionsprozessen und dem verstärkten Einsatz
der margenstärkeren Digitaldrucktechnologie. Das Jahresergebnis drehte mit
0,2 Mio. EUR (Vj. -6,0 Mio. EUR) ebenfalls ins Plus.

Cashflow-Stärke und Dividendencomeback: Der Cashflow aus betrieblicher
Tätigkeit stieg deutlich auf 4,3 Mio. EUR (Vj. 0,6 Mio. EUR). Trotz der
weiterhin moderaten Ertragslage schlagen Vorstand und Aufsichtsrat eine
Dividende von 0,15 EUR je Aktie vor, was u.E. als Signal des Vertrauens in
die erreichte Stabilität zu werten ist.

Ausblick 2026 - Fokus auf Ergebnisstabilisierung: Für das laufende
Geschäftsjahr 2026 erwartet das Management einen Umsatz zwischen 95 und 110
Mio. EUR. Für das Q1/2026 wird mit einer rückläufigen Entwicklung gerechnet.
Das bereinigte EBIT für 2026 wird in einer Spanne von -1,5 bis +3,0 Mio. EUR
prognostiziert.

Fazit: A.S. Création hat bewiesen, dass das Geschäftsmodell auch bei
schrumpfenden Märkten profitabel geführt werden kann. Die 'CREATE
2030'-Strategie zeigt erste messbare Erfolge. Wir gehen davon aus, dass die
fortschreitende Automatisierung der Logistikprozesse sowie die Skalierung
des margenstarken Digitaldruck- und Online-Geschäfts die Ertragskraft weiter
stärken werden. Angesichts der strukturell verbesserten Kostenbasis und
eines weiterhin attraktiven Bewertungsprofils (EV/EBITDA 2026e: 4,2)
bestätigen wir unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 14,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=620d7a68419cf10ab249659ca1d0a024

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=afd974f4-2c41-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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