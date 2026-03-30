Original-Research: A.S. Création Tapeten AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: A.S. Création Tapeten AG - von Montega AG 30.03.2026 / 16:14 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu A.S. Création Tapeten AG Unternehmen: A.S. Création Tapeten AG ISIN: DE000A1TNNN5 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 30.03.2026 Kursziel: 14,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA; Tim Kruse, CFA Effizienzmaßnahmen greifen - Turnaround auf Ergebnisebene vollzogen A.S. Création (AS) hat am 26. März 2026 den Geschäftsbericht für das Jahr 2025 vorgelegt und die Rückkehr in die Gewinnzone bestätigt. Während das Marktumfeld insbesondere auf der Umsatzseite herausfordernd blieb, unterstreicht die deutliche Margenverbesserung die Wirksamkeit der eingeleiteten Restrukturierung. [Tabelle] Umsatz am unteren Ende der Guidance: Mit einem Konzernumsatz von 105,1 Mio. EUR (Vj. 111,3 Mio. EUR; -5,6% yoy) landete AS im unteren Bereich des prognostizierten Korridors von 100 bis 120 Mio. EUR. Ausschlaggebend war eine anhaltend schwache Konsumstimmung im Kernmarkt Deutschland, wo der Branchenumsatz laut VDT um 5,7% yoy sank. Der Geschäftsbereich Tapete verzeichnete einen Rückgang um 6,0% yoy auf 93,3 Mio. EUR, während sich der Bereich Dekorationsstoffe mit 11,9 Mio. EUR (-1,8% yoy) vergleichsweise resilient zeigte. Strukturelle Erholung der Profitabilität: Das operative Ergebnis (EBIT) verbesserte sich signifikant auf 0,7 Mio. EUR (Vj. -7,3 Mio. EUR). Bereinigt um Sondereffekte (u.a. Restrukturierung Crealis in Frankreich) stieg das EBIT auf 1,1 Mio. EUR (Vj. bereinigt -2,6 Mio. EUR). Besonders beeindruckend ist die Entwicklung der Rohertragsmarge, die mit 53,4% (Vj. 50,7%) ein Mehrjahreshoch erreichte. Dies resultiert aus einem wertigeren Sortimentsmix, optimierten Produktionsprozessen und dem verstärkten Einsatz der margenstärkeren Digitaldrucktechnologie. Das Jahresergebnis drehte mit 0,2 Mio. EUR (Vj. -6,0 Mio. EUR) ebenfalls ins Plus. Cashflow-Stärke und Dividendencomeback: Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit stieg deutlich auf 4,3 Mio. EUR (Vj. 0,6 Mio. EUR). Trotz der weiterhin moderaten Ertragslage schlagen Vorstand und Aufsichtsrat eine Dividende von 0,15 EUR je Aktie vor, was u.E. als Signal des Vertrauens in die erreichte Stabilität zu werten ist. Ausblick 2026 - Fokus auf Ergebnisstabilisierung: Für das laufende Geschäftsjahr 2026 erwartet das Management einen Umsatz zwischen 95 und 110 Mio. EUR. Für das Q1/2026 wird mit einer rückläufigen Entwicklung gerechnet. Das bereinigte EBIT für 2026 wird in einer Spanne von -1,5 bis +3,0 Mio. EUR prognostiziert. Fazit: A.S. Création hat bewiesen, dass das Geschäftsmodell auch bei schrumpfenden Märkten profitabel geführt werden kann. Die 'CREATE 2030'-Strategie zeigt erste messbare Erfolge. Wir gehen davon aus, dass die fortschreitende Automatisierung der Logistikprozesse sowie die Skalierung des margenstarken Digitaldruck- und Online-Geschäfts die Ertragskraft weiter stärken werden. Angesichts der strukturell verbesserten Kostenbasis und eines weiterhin attraktiven Bewertungsprofils (EV/EBITDA 2026e: 4,2) bestätigen wir unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 14,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=620d7a68419cf10ab249659ca1d0a024 Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: info@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=afd974f4-2c41-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2300554 30.03.2026 CET/CEST °