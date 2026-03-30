Original-Research: Antimony Resources Corp. (von GBC AG): Kaufen

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Original-Research: Antimony Resources Corp. - von GBC AG

30.03.2026 / 10:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GBC AG zu Antimony Resources Corp.

     Unternehmen:               Antimony Resources Corp.
     ISIN:                      CA0369271014

     Anlass der Studie:         Researchstudie (Initial Coverage)
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  3.00 CAD
     Kursziel auf Sicht von:    31.12.2026
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Cosmin Filker, Matthias Greiffenberger

Antimon: sicherheitsrelevanter Spezialrohstoff mit politischem Rückenwind;
ATMY verfügt über ein vielversprechendes Projekt

Antimon ist ein strategisch bedeutendes Halbmetall, das vor allem als
Legierungs- und Zusatzstoff verwendet wird. Der Großteil der weltweiten
Nachfrage entfällt auf die Verwendung in Flammschutzmitteln, insbesondere in
Kunststoffen, Textilien und elektronischen Komponenten. Darüber hinaus
findet Antimon Anwendung in der Batterieindustrie (unter anderem zur Härtung
von Bleilegierungen), in Spezialgläsern, in der Photovoltaik sowie in
verschiedenen militärischen und High-Tech-Anwendungen. Aufgrund seiner
physikalischen Eigenschaften, insbesondere seiner Hitzebeständigkeit und
seiner stabilisierenden Wirkung, ist Antimon in zahlreichen
sicherheitsrelevanten Produkten schwer substituierbar.

Das Marktumfeld für Antimon ist strukturell angespannt. Die globale
Produktion ist stark auf wenige Länder konzentriert, insbesondere auf China,
Russland und Tadschikistan. Dadurch ist die Preisentwicklung stark
angebotsgetrieben. Folglich hatte die Einführung von Exportkontrollen durch
den mit Abstand wichtigsten Produzenten China und der daraus resultierende
starke Produktionsrückgang einen starken Preisanstieg zur Folge. In der
Spitze hat sich der Antimonpreis gegenüber dem Jahr 2020 nahezu
versechsfacht, von zuvor rund 10.000 USD pro Tonne auf 60.000 USD pro Tonne.
Aufgrund der hohen strategischen Bedeutung dieses Rohstoffs wurde Antimon
sowohl in den USA als auch in der EU als kritischer bzw. strategischer
Rohstoff eingestuft, wodurch sich die geopolitische und industriepolitische
Relevanz westlicher Förderprojekte deutlich erhöht.

Die Gesellschaft verfügt mit dem in 2025 erworbenen Bald-Hill-Projekt über
ein umfangreiches, potenzielles Antimonvorkommen in der bergbaufreundlichen
Region New Brunswick. Die im Rahmen der Explorationsprogramme 2024/2025
veröffentlichten Bohrergebnisse bestätigen signifikante
Antimonmineralisierungen mit durchschnittlichen Gehalten im Bereich von 3 %
bis 4 % Sb sowie hochgradige Abschnitte von teilweise über 30 % Sb. Gemäß
dem 43-101 Technical Report liegt das Explorationspotenzial in einer
Bandbreite von 69,99 kT bis 92,78 kT (3,0 % Sb) bzw. 93,33 kT bis 123,71 kT
(4,0 % Sb). Die Hauptzone ist sowohl horizontal als auch vertikal weiterhin
offen, wodurch zusätzliches Explorationspotenzial besteht. Parallel dazu
wurden mit "Bald Hill South" und der "Marcus Zone" weitere Zielgebiete
definiert, die das mögliche Vorkommen erheblich erweitern würden.

Das Projekt befindet sich derzeit im Explorationsstadium. Eine
NI-43-101-konforme Mineralressource liegt noch nicht vor, bislang wurde
lediglich ein Explorationsziel definiert. Mit dem laufenden Bohrprogramm,
das insgesamt rund 10.000 Meter umfassen soll, soll die geologische
Kontinuität bestätigt und perspektivisch die Grundlage für eine erste
Ressourcenschätzung geschaffen werden. Damit steht das Unternehmen vor einem
zentralen Werttreiber, da der Übergang von einem Exploration Target zu einer
Inferred Resource typischerweise mit einer signifikanten Reduzierung des
geologischen Risikos einhergeht.

Nach den zuletzt durchgeführten Kapitalmaßnahmen verfügt Antimony Resources
Corp. über ausreichende Mittel zur Durchführung des aktuellen Bohrprogramms.
Im Dezember 2025 wurde der Abschluss einer großen Finanzierungsrunde bekannt
gegeben, durch die der Gesellschaft ein Nettoemissionserlös in Höhe von 8,70
Mio. CAD zugeflossen ist.

Im Rahmen einer Peer-Group-Bewertung haben wir einen fairen Wert von 3,00
CAD (1,90 EUR bei 1,00 CAD = 0,63 EUR; 23.03.26; 8:37 UTC) je Aktie
ermittelt. Angesichts des damit vorhandenen Upsidepotenzials starten wir
unsere Coverage zur Antimony Resources Corp. mit dem Rating KAUFEN.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=d908cee9c792b6f4bada2700894fbc1b

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
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Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a,5b,6a,7,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:
https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm
+++++++++++++++
Fertigstellungsdatum: 30.03.2026 (08:16 Uhr)
Datum der ersten Weitergabe: 30.03.2026 (10:00 Uhr)

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Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=e04aebe1-2c03-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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