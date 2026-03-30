^ Original-Research: GBC Mittelstandsanleihen Index - von GBC AG 30.03.2026 / 11:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu GBC Mittelstandsanleihen Index Unternehmen: GBC Mittelstandsanleihen Index ISIN: DE000SLA1MX8 Anlass der Studie: Research Comment (März 2026) Letzte Ratingänderung: Analyst: Marcel Goldmann, Niklas Ripplinger, Manuel Hölzle NEWSUPDATE GBC MAX (GBC MITTEL-STANDSANLEIHEN INDEX) Index-Anleihe im Fokus: Katjes International GmbH & Co. KG*7,11: Katjes International GmbH & Co. KG: Buy-and-Build-Strategie schafft europäische Markenplattform Die Katjes International GmbH ist eine international tätige Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Emmerich am Rhein, die sich auf den Erwerb, die Weiterentwicklung und die langfristige Führung etablierter Markenunternehmen im europäischen Süßwaren- und Lebensmittelmarkt spezialisiert hat. Als Teil der Katjes-Gruppe fokussiert sich das Unternehmen insbesondere auf sogenannte "Marken mit Geschichte", die über eine hohe Bekanntheit, stabile Marktpositionen und Wachstumspotenziale verfügen, jedoch häufig innerhalb größerer Konzerne nicht mehr zum strategischen Kerngeschäft zählen. Das Portfolio umfasst namhafte Süßwaren- und Snackmarken in verschiedenen europäischen Ländern, deren Produktion, Vertrieb und Markenführung durch eigenständige Tochtergesellschaften erfolgt. Die Wachstumsstrategie der Katjes International GmbH basiert auf einer aktiven Buy-and-Build-Politik, die den gezielten Erwerb etablierter Markenportfolios mit anschließendem operativem Ausbau und internationaler Expansion vorsieht. Im Mittelpunkt steht dabei die nachhaltige Steigerung der Markenwerte durch Innovationen, Portfoliooptimierung sowie den Ausbau von Vertriebskanälen in bestehenden und neuen Märkten. Parallel verfolgt das Unternehmen eine Diversifizierungsstrategie über verschiedene Produktkategorien und geografische Regionen hinweg, um Abhängigkeiten von einzelnen Märkten zu reduzieren und stabile Cashflows zu generieren. Ziel ist es, langfristig wachsende, margenstarke Markenplattformen aufzubauen und die Position als führender europäischer Konsumgüter-Investor im Süßwarenbereich kontinuierlich auszubauen. Die Katjes International GmbH erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Gesamtumsatz von 392,6 Mio. EUR und übertraf damit den Vorjahreswert von 377,4 Mio. EUR deutlich, was einem Anstieg von 4 % entspricht. Das EBITDA erreichte 44,8 Mio. EUR nach 40,8 Mio. EUR im Vorjahr und legte damit um 10 % zu. Im ersten Halbjahr 2025 konnte die Katjes International GmbH ihren Gesamtumsatz mit 164,8 Mio. EUR (VJ: 157,9 Mio. EUR) weiter steigern. Das EBITDA lag mit 13,9 Mio. EUR (VJ: 12,2 Mio. EUR) ebenfalls deutlich über dem Vorjahr. Diese Margenverbesserung ist auf ein gutes Preismanagement und eine konsequente Kostendisziplin zurückzuführen. In den ersten drei Monaten des neuen Jahres hat das Unternehmen zudem die Marke Graze von Unilever übernommen und sich mit rund 27% an der weltweit bekannten Marke Missoni beteiligt. Die begebene Anleihe der Katjes International GmbH hat einen Kupon von 6,75% und eine 5-jährige Laufzeit mit etwa 2,5 Jahren Restlaufzeit. Der Kurs der Anleihe liegt aktuell bei 104,1%. Da wir die Katjes International GmbH als solide einstufen und die Anleihe mit ihrem Kupon als attraktiv, befindet sich die Anleihe weiterhin in unserem GBC Mittelstandsanleihenindex. Newsflash zu den Anleihen im Index: ABO Energy GmbH & Co. KGaA*11: Die ABO Energy und Field haben nach 8 Monaten Bauzeit den Batteriepark Waldkappel in Betrieb genommen. Bereits im zweiten Quartal letzten Jahres wurde der Batteriepark an Field verkauft. Energiekontor AG*11: Die Energiekontor AG hat mit dem Windprojekt die Baureife erreicht und soll bis zum Jahr 2028 in Betrieb genommen worden. Das Projekt soll auf 680 MW erhöht werden. Multitude Capital Oyj*11: Die Multitude Capital hat eine neue unbefristete Anleihe im Wert von 70 Mio. EUR emittiert. Die Anleihe kann ein Volumen bis zu 120 Mio. EUR annehmen und wird von der Multitude AG garantiert. Mutares SE & Co. KGaA*11: Die Mutares SE hat eine Vereinbarung zum Verkauf von der Relobus an die Infracapital unterzeichnet. Der Abschluss wird voraussichtlich im 2. Quartal 2026 erfolgen. Netfonds AG*11: Die Netfonds AG hat ein Übernahmeangebot der ausstehenden Aktien von Warburg Pincus erhalten. Die Aktionäre erhalten die Möglichkeit die Aktien zu einem Preis je Aktie von 78,25 EUR an Warburg Pincus abzugeben. Vossloh AG*11: Die Vossloh AG liefert einen Hochgeschwindigkeits-Schleifzug nach China. Der in Hamburg gebaute Zug soll im Sommer 2027 ausgeliefert werden. Performance und Zusammensetzung des GBC Mittelstandsanleihen Index (GBC MAX) Die größten Positionen des GBC MAX (nach Neuanpassung) stellen im März 2026 die Anleihen der Branicks Group AG; der Mutares SE & Co. KGaA; der Lottomatica Group S.p.A.; der Hornbach Baumarkt AG und der Wienerberger AG dar. Diese fünf Positionen machen zum Betrachtungszeitpunkt insgesamt 29,8% des Index aus. Die verbleibenden restlichen 70,2% verteilen sich demnach auf die weiteren Anleihen und sonstigen Wertpapiere. Der durchschnittliche Coupon und die durchschnittliche Effektivrendite (auf Median-Basis) des aktuellen Portfolios betragen 6,50% bzw. 7,07%. Die Duration der Anleihen beläuft sich aktuell auf 3,05 Jahre. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=b6f2044cd7f756ef839fd9b485a1f3a5 Kontakt für Rückfragen: GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach §34b Abs. 1 WpHG und FinAnV Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung +++++++++++++++ Datum (Zeitpunkt) Fertigstellung: 30.03.2026 (8:56 Uhr) Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 30.03.2026 (11:00 Uhr) --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 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