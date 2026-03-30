Original-Research: GBC Mittelstandsanleihen Index (von GBC AG):

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Original-Research: GBC Mittelstandsanleihen Index - von GBC AG

30.03.2026 / 11:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GBC AG zu GBC Mittelstandsanleihen Index

     Unternehmen:          GBC Mittelstandsanleihen Index
     ISIN:                 DE000SLA1MX8

     Anlass der Studie:    Research Comment (März 2026)
     Letzte
     Ratingänderung:
     Analyst:              Marcel Goldmann, Niklas Ripplinger, Manuel
                           Hölzle

NEWSUPDATE GBC MAX (GBC MITTEL-STANDSANLEIHEN INDEX)

Index-Anleihe im Fokus: Katjes International GmbH & Co. KG*7,11:

Katjes International GmbH & Co. KG: Buy-and-Build-Strategie schafft
europäische Markenplattform

Die Katjes International GmbH ist eine international tätige
Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Emmerich am Rhein, die sich auf den
Erwerb, die Weiterentwicklung und die langfristige Führung etablierter
Markenunternehmen im europäischen Süßwaren- und Lebensmittelmarkt
spezialisiert hat. Als Teil der Katjes-Gruppe fokussiert sich das
Unternehmen insbesondere auf sogenannte "Marken mit Geschichte", die über
eine hohe Bekanntheit, stabile Marktpositionen und Wachstumspotenziale
verfügen, jedoch häufig innerhalb größerer Konzerne nicht mehr zum
strategischen Kerngeschäft zählen. Das Portfolio umfasst namhafte Süßwaren-
und Snackmarken in verschiedenen europäischen Ländern, deren Produktion,
Vertrieb und Markenführung durch eigenständige Tochtergesellschaften
erfolgt.

Die Wachstumsstrategie der Katjes International GmbH basiert auf einer
aktiven Buy-and-Build-Politik, die den gezielten Erwerb etablierter
Markenportfolios mit anschließendem operativem Ausbau und internationaler
Expansion vorsieht. Im Mittelpunkt steht dabei die nachhaltige Steigerung
der Markenwerte durch Innovationen, Portfoliooptimierung sowie den Ausbau
von Vertriebskanälen in bestehenden und neuen Märkten. Parallel verfolgt das
Unternehmen eine Diversifizierungsstrategie über verschiedene
Produktkategorien und geografische Regionen hinweg, um Abhängigkeiten von
einzelnen Märkten zu reduzieren und stabile Cashflows zu generieren. Ziel
ist es, langfristig wachsende, margenstarke Markenplattformen aufzubauen und
die Position als führender europäischer Konsumgüter-Investor im
Süßwarenbereich kontinuierlich auszubauen.

Die Katjes International GmbH erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen
Gesamtumsatz von 392,6 Mio. EUR und übertraf damit den Vorjahreswert von 377,4
Mio. EUR deutlich, was einem Anstieg von 4 % entspricht. Das EBITDA erreichte
44,8 Mio. EUR nach 40,8 Mio. EUR im Vorjahr und legte damit um 10 % zu.

Im ersten Halbjahr 2025 konnte die Katjes International GmbH ihren
Gesamtumsatz mit 164,8 Mio. EUR (VJ: 157,9 Mio. EUR) weiter steigern. Das EBITDA
lag mit 13,9 Mio. EUR (VJ: 12,2 Mio. EUR) ebenfalls deutlich über dem Vorjahr.
Diese Margenverbesserung ist auf ein gutes Preismanagement und eine
konsequente Kostendisziplin zurückzuführen. In den ersten drei Monaten des
neuen Jahres hat das Unternehmen zudem die Marke Graze von Unilever
übernommen und sich mit rund 27% an der weltweit bekannten Marke Missoni
beteiligt.

Die begebene Anleihe der Katjes International GmbH hat einen Kupon von 6,75%
und eine 5-jährige Laufzeit mit etwa 2,5 Jahren Restlaufzeit. Der Kurs der
Anleihe liegt aktuell bei 104,1%. Da wir die Katjes International GmbH als
solide einstufen und die Anleihe mit ihrem Kupon als attraktiv, befindet
sich die Anleihe weiterhin in unserem GBC Mittelstandsanleihenindex.

Newsflash zu den Anleihen im Index:

ABO Energy GmbH & Co. KGaA*11:

Die ABO Energy und Field haben nach 8 Monaten Bauzeit den Batteriepark
Waldkappel in Betrieb genommen. Bereits im zweiten Quartal letzten Jahres
wurde der Batteriepark an Field verkauft.

Energiekontor AG*11:

Die Energiekontor AG hat mit dem Windprojekt die Baureife erreicht und soll
bis zum Jahr 2028 in Betrieb genommen worden. Das Projekt soll auf 680 MW
erhöht werden.

Multitude Capital Oyj*11:

Die Multitude Capital hat eine neue unbefristete Anleihe im Wert von 70 Mio.
EUR emittiert. Die Anleihe kann ein Volumen bis zu 120 Mio. EUR annehmen und
wird von der Multitude AG garantiert.

Mutares SE & Co. KGaA*11:

Die Mutares SE hat eine Vereinbarung zum Verkauf von der Relobus an die
Infracapital unterzeichnet. Der Abschluss wird voraussichtlich im 2. Quartal
2026 erfolgen.

Netfonds AG*11:

Die Netfonds AG hat ein Übernahmeangebot der ausstehenden Aktien von Warburg
Pincus erhalten. Die Aktionäre erhalten die Möglichkeit die Aktien zu einem
Preis je Aktie von 78,25 EUR an Warburg Pincus abzugeben.

Vossloh AG*11:

Die Vossloh AG liefert einen Hochgeschwindigkeits-Schleifzug nach China. Der
in Hamburg gebaute Zug soll im Sommer 2027 ausgeliefert werden.

Performance und Zusammensetzung des GBC Mittelstandsanleihen Index (GBC MAX)

Die größten Positionen des GBC MAX (nach Neuanpassung) stellen im März 2026
die Anleihen der Branicks Group AG; der Mutares SE & Co. KGaA; der
Lottomatica Group S.p.A.; der Hornbach Baumarkt AG und der Wienerberger AG
dar. Diese fünf Positionen machen zum Betrachtungszeitpunkt insgesamt 29,8%
des Index aus. Die verbleibenden restlichen 70,2% verteilen sich demnach auf
die weiteren Anleihen und sonstigen Wertpapiere.

Der durchschnittliche Coupon und die durchschnittliche Effektivrendite (auf
Median-Basis) des aktuellen Portfolios betragen 6,50% bzw. 7,07%. Die
Duration der Anleihen beläuft sich aktuell auf 3,05 Jahre.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=b6f2044cd7f756ef839fd9b485a1f3a5

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de

++++++++++++++++
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach §34b Abs. 1 WpHG und FinAnV
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:
http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
+++++++++++++++

Datum (Zeitpunkt) Fertigstellung: 30.03.2026 (8:56 Uhr)
Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 30.03.2026 (11:00 Uhr)

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Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=67ebc027-2c09-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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