Original-Research: IVU Traffic Technologies AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: IVU Traffic Technologies AG - von Montega AG 30.03.2026 / 16:01 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu IVU Traffic Technologies AG Unternehmen: IVU Traffic Technologies AG ISIN: DE0007448508 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 30.03.2026 Kursziel: 27,00 EUR (zuvor: 26,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Kai Kindermann FY 2025: Nächstes Rekordjahr bestätigt Die IVU Traffic Technologies hat kürzlich den Geschäftsbericht für das Jahr 2025 veröffentlicht. Nachdem das Unternehmen bereits Ende Februar das Erreichen bzw. leichte Übertreffen der Guidance signalisiert hatte, bestätigten die finalen Zahlen nun die Erwartungen. [Tabelle] Erneute Rekordwerte bei Umsatz und EBIT: Der Konzernumsatz stieg im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 149,7 Mio. EUR (+12,0% yoy), während das EBIT um 10,5% auf 18,6 Mio. EUR zulegen konnte. Der leichte Margenrückgang ist auf einen markanten Anstieg des Materialaufwands (+36,3% yoy auf 30,0 Mio. EUR) zurückzuführen. Während der deutliche Anstieg beim Aufwand für bezogene Waren (13,6 Mio. EUR; Vj.: 7,7 Mio. EUR) primär ein außergewöhnlich starkes Hardwaregeschäft zeigt, spiegelt der Anstieg bei den bezogenen Dienstleistungen (16,4 Mio. EUR; Vj.: 14,3 Mio. EUR) den nachhaltig wachsenden Bedarf an Rechenkapazitäten wider. Wie avisiert zeigt IVU eine hohe Kostendisziplin im Personalbereich. Trotz eines Anstiegs der Personalkosten um 6,2% (im Wesentlichen resultierend aus Ganzjahreseffekten von Einstellungen des Vorjahres), blieb die Mitarbeiterzahl zum Stichtag mit 1.070 (Vj.: 1.069) nahezu konstant. Außergewöhnlich starke Cash-Generierung: Beeindruckend fiel der operative Cashflow mit 31,2 Mio. EUR aus, signifikant beeinflusst durch positive Working Capital-Effekte i.H.v. 14,7 Mio. EUR. In der Folge erzielte IVU einen Free Cashflow von 25,6 Mio. EUR (MONe: 15,1 Mio. EUR; inkl. Leasing-Zahlungen; exkl. positivem Cash-Effekt aus aktienbasierter Vergütung). Trotz einer im kommenden Jahr erwarteten Revision der WC-Effekte unterstreicht der u.E. nachhaltig geringe Investitionsbedarf (MONe Capex 2026: 2,1 Mio. EUR) die grundsätzlich hohe Cash-Generierungskraft des wenig kapitalintensiven Geschäftsmodells. Guidance 2026 mit Potenzial für Übererfüllung: Für das laufende Geschäftsjahr 2026 prognostiziert der Vorstand einen Umsatz von über 160 Mio. EUR, ein Rohergebnis (inkl. sonstigen Erträgen) von rund 130 Mio. EUR sowie ein EBIT von rund 20 Mio. EUR. Modellseitig bilden wir geringere Hardware-Umsätze bei einer fortgesetzten überzeugenden Entwicklung der Wartungs- und Hosting/SaaS-Erlöse ab. Entsprechend erwarten wir einen leichten Anstieg der Materialkosten mit rückläufigem Waren-Bedarf bei steigenden Rechenkosten. Bei stabiler Mitarbeiterzahl dürfte sich das Wachstum der Personalkosten überwiegend auf Gehaltssteigerungen beschränken. In Summe prognostizieren wir erneut ein Übertreffen der EBIT-Guidance mit einem operativen Gewinn i.H.v. 21,3 Mio. EUR. Fazit: IVU setzte die positive Entwicklung in 2025 fort. Nach Vordrehen des DCF-Modells erhöhen wir das Kursziel auf 27,00 EUR (zuvor: 26,00 EUR) und bestätigen aufgrund der u.E. attraktiven Bewertung mit einem 2026e EV/EBIT von 12,6 (Leasing-adjustiert) die Kaufempfehlung. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=ede0b2064acf8b8d7b4b6f5c9212d57d Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: info@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=510a3323-2c40-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2300532 30.03.2026 CET/CEST °