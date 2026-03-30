Original-Research: IVU Traffic Technologies AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: IVU Traffic Technologies AG - von Montega AG

30.03.2026 / 16:01 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu IVU Traffic Technologies AG

     Unternehmen:               IVU Traffic Technologies AG
     ISIN:                      DE0007448508

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      30.03.2026
     Kursziel:                  27,00 EUR (zuvor: 26,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Kai Kindermann

FY 2025: Nächstes Rekordjahr bestätigt

Die IVU Traffic Technologies hat kürzlich den Geschäftsbericht für das Jahr
2025 veröffentlicht. Nachdem das Unternehmen bereits Ende Februar das
Erreichen bzw. leichte Übertreffen der Guidance signalisiert hatte,
bestätigten die finalen Zahlen nun die Erwartungen.

[Tabelle]

Erneute Rekordwerte bei Umsatz und EBIT: Der Konzernumsatz stieg im
abgelaufenen Geschäftsjahr auf 149,7 Mio. EUR (+12,0% yoy), während das EBIT
um 10,5% auf 18,6 Mio. EUR zulegen konnte. Der leichte Margenrückgang ist
auf einen markanten Anstieg des Materialaufwands (+36,3% yoy auf 30,0 Mio.
EUR) zurückzuführen. Während der deutliche Anstieg beim Aufwand für bezogene
Waren (13,6 Mio. EUR; Vj.: 7,7 Mio. EUR) primär ein außergewöhnlich starkes
Hardwaregeschäft zeigt, spiegelt der Anstieg bei den bezogenen
Dienstleistungen (16,4 Mio. EUR; Vj.: 14,3 Mio. EUR) den nachhaltig
wachsenden Bedarf an Rechenkapazitäten wider. Wie avisiert zeigt IVU eine
hohe Kostendisziplin im Personalbereich. Trotz eines Anstiegs der
Personalkosten um 6,2% (im Wesentlichen resultierend aus Ganzjahreseffekten
von Einstellungen des Vorjahres), blieb die Mitarbeiterzahl zum Stichtag mit
1.070 (Vj.: 1.069) nahezu konstant.

Außergewöhnlich starke Cash-Generierung: Beeindruckend fiel der operative
Cashflow mit 31,2 Mio. EUR aus, signifikant beeinflusst durch positive
Working Capital-Effekte i.H.v. 14,7 Mio. EUR. In der Folge erzielte IVU
einen Free Cashflow von 25,6 Mio. EUR (MONe: 15,1 Mio. EUR; inkl.
Leasing-Zahlungen; exkl. positivem Cash-Effekt aus aktienbasierter
Vergütung). Trotz einer im kommenden Jahr erwarteten Revision der WC-Effekte
unterstreicht der u.E. nachhaltig geringe Investitionsbedarf (MONe Capex
2026: 2,1 Mio. EUR) die grundsätzlich hohe Cash-Generierungskraft des wenig
kapitalintensiven Geschäftsmodells.

Guidance 2026 mit Potenzial für Übererfüllung: Für das laufende
Geschäftsjahr 2026 prognostiziert der Vorstand einen Umsatz von über 160
Mio. EUR, ein Rohergebnis (inkl. sonstigen Erträgen) von rund 130 Mio. EUR
sowie ein EBIT von rund 20 Mio. EUR. Modellseitig bilden wir geringere
Hardware-Umsätze bei einer fortgesetzten überzeugenden Entwicklung der
Wartungs- und Hosting/SaaS-Erlöse ab. Entsprechend erwarten wir einen
leichten Anstieg der Materialkosten mit rückläufigem Waren-Bedarf bei
steigenden Rechenkosten. Bei stabiler Mitarbeiterzahl dürfte sich das
Wachstum der Personalkosten überwiegend auf Gehaltssteigerungen beschränken.
In Summe prognostizieren wir erneut ein Übertreffen der EBIT-Guidance mit
einem operativen Gewinn i.H.v. 21,3 Mio. EUR.

Fazit: IVU setzte die positive Entwicklung in 2025 fort. Nach Vordrehen des
DCF-Modells erhöhen wir das Kursziel auf 27,00 EUR (zuvor: 26,00 EUR) und
bestätigen aufgrund der u.E. attraktiven Bewertung mit einem 2026e EV/EBIT
von 12,6 (Leasing-adjustiert) die Kaufempfehlung.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=ede0b2064acf8b8d7b4b6f5c9212d57d

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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