Original-Research: UBM Development AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: UBM Development AG - von Montega AG

30.03.2026 / 16:07 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu UBM Development AG

     Unternehmen:               UBM Development AG
     ISIN:                      AT0000815402

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      30.03.2026
     Kursziel:                  31,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Christian Bruns, CFA

'Bezahlbares Wohnen' im Zentrum der neuen Strategie

UBM hat am Freitag den Geschäftsbericht vorgelegt und eine neue Strategie
angerissen, die sich auf das Thema 'Bezahlbares Wohnen' fokussieren wird.
Bei einer Analystenveranstaltung am 16. April in Wien soll es dazu weitere
Details geben.

Guidance 2025 erfüllt: Im Geschäftsjahr 2025 gelang UBM die Veräußerung von
452 (Guidance: > 450) Wohneinheiten. Aufgrund eines starken Q4 mit einem EBT
von 7,7 Mio. EUR war UBM nicht nur im zweiten Halbjahr profitabel (EBT H2:
9,6 Mio. EUR), sondern auch das Gesamtjahres-EBT drehte mit 3,9 Mio. EUR in
den grünen Bereich. Nach Steuern und Zinsen auf das Hybridkapital betrug das
auf die UBM-Aktionäre entfallende Konzernergebnis -10,4 Mio. EUR. Das EPS
verbesserte sich von -4,77 EUR auf -1,40 EUR.

Aufnahme von Genußrechtskapital i.H.v. 90 Mio. EUR geplant: UBMs Liquidität
sank von 199,5 Mio. EUR auf immer noch beachtliche 117,7 Mio. EUR. Für 2026
ist die Ausgabe von Genußrechtskapital in Höhe von 90 Mio. EUR in Q2
geplant, welches vom Großaktionär IGO Ortner sowie PORR bereitgestellt
werden wird. Damit sollte die Rückzahlung der im Mai fälligen Anleihe (72,7
Mio. EUR) sowie des Hybridkapitals (56,4 Mio. EUR) im Juni gewährleistet
sein. Danach wird nach einer 50 Mio. EUR-Anleihe in 2027 erst wieder in 2029
Anleihekapital fällig.

Verkauf von Immobilien des Bestandsportfolios soll Cash freisetzen: UBM
plant, neben Immobilienentwicklungen im Bereich 'Premium Living' auch eine
Projektpipeline in der Kategorie 'Affordable Living' aufzubauen. Zur
Finanzierung dieser Pipeline sollen Einheiten des Bestandsportfolios
veräußert werden. Nach Abzug der entsprechenden Finanzierung sollte ein
Verkauf zum Buchwert etwa 304 Mio. EUR Cash freisetzen, welches zukünftig
zum Aufbau einer Projektpipline im Segment 'Bezahlbares Wohnen' in Höhe von
etwa 800-1.100 Mio. EUR benötigt wird. Ebenso wurden mehrere
Projektentwicklungen jetzt als nicht-strategisch eingestuft und sollen
veräußert werden, woraus das Management weitere ca. 59 Mio. EUR an
Liquiditätszufluss erwartet. Damit sinkt der Wert der bisherigen Pipeline
von 1,9 Mrd. EUR auf zunächst etwa 1,1 Mrd. EUR, wovon 66% auf 'Premium
Living' und 33% auf Office/Light Industrial entfallen. Diese soll zukünftig
durch das neue Segment 'Bezahlbares Wohnen' ergänzt werden. In diesem
Bereich sollen Wohnungen für etwa 5.000 EUR/qm angeboten werden und die
oberirdischen Baukosten sollen dabei unter einen Wert von 2.000 EUR/qm
gesenkt werden. 'Bezahlbares Wohnen' adressiert sicher eines der drängenden
gesellschaftlichen Themen. Nach der Marktbereinigung aufgrund des jahrelang
schwierigen Branchenumfelds für Immobilienentwickler sehen wir UBM hier in
der Rolle, ein profitables Geschäftssegment aufzubauen.

Fazit: Wir begrüßen die strategische Unternehmensentscheidung, Mittel aus
dem Verkauf von Immobilien des Bestandsportfolios (vor allem Hotels und
Bürogebäude) zum Aufbau einer Pipeline im Bereich 'Bezahlbares Wohnen' zu
verwenden. Angesichts der zuletzt gestiegenen Kapitalmarktzinsen hat sich
das Umfeld für eine Veräußerung von Hotels und Bürogebäuden allerdings
sicher nicht verbessert. Vom Analystentreffen in Wien erwarten wir, Details
zur Timeline zu bekommen. Bis dahin lassen wir unsere Prognosen sowie
Kursziel von 31,00 EUR und das Anlageurteil 'Kaufen' unverändert.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=5dfad67bd8bba410149a772337dcf38a

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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https://eqs-news.com/?origin_id=f952bb16-2c40-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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