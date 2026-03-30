Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Deutschland-Besuch/al-Scharaa

dpa-AFX · Uhr
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KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Deutschland-Besuch/al-Scharaa:

"Syrien beim Wiederaufbau der Infrastruktur, der Wirtschaft und eines Rechtsstaats auch deshalb zu unterstützen, weil dann mehr Syrer zurückkehren können, ist legitim. Doch aus innen- und migrationspolitischem Kalkül über die höchst fragile Sicherheitslage und über Menschenrechtsverletzungen hinwegzusehen, ist es nicht."/yyzz/DP/he

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