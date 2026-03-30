Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu No-Kings-Protesten in den USA

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung! zu No-Kings-Protesten in den USA:

"Trumps Menschenverachtung befriedigt die Rachlust von MAGA-Wählern, die sich selbst erniedrigt fühlen und die Erniedrigung anderer nur als gerecht empfinden. Dabei ist es völlig egal, ob der Präsident das Gegenteil von dem tut, was er versprochen hat. Um ihn abzuwählen, muss das liberale Amerika auch die Trump-Gläubigen überzeugen. Ob Trumps Wechsel zum Interventionismus da ausreicht, darf man bezweifeln. Das Vertrauen der MAGA-Basis könnte nur eine fundamentale Einsicht erschüttern: Trump war nie einer der ihren. Während viele den Wocheneinkauf nicht mehr bezahlen können, ist Trumps Vermögen im ersten Jahr der zweiten Amtszeit um 2,7 Milliarden Dollar gewachsen. Im Sumpf, den er austrocknen wollte, lebt keiner besser als er selbst."/yyzz/DP/he