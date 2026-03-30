Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Gewalt gegen Frauen

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Gewalt gegen Frauen:

"Wird die Scham diesmal wirklich die Seiten wechseln? Nein, wahrscheinlich nicht. Denn es ist nicht der erste Fall, der nach einem grundlegenden Wandel verlangt. 2013 gab es unter #aufschrei breite Empörung über Sexismus. Ausgelöst hatte sie Rainer Brüderle, damaliger FDP-Fraktionschef, als er sich gegenüber einer Journalistin sexistisch äußerte. Nur drei Jahre später kam #metoo rund um Filmproduzent Harvey Weinstein ins Rollen. Und jetzt sind wir hier, im Jahr 2026. Wieder teilen Frauen ihre eigenen Erfahrungen im Netz. Und Männer sind wieder überrascht, beschämt und einsichtig. Gut so. Aber überzeugend ist es nicht."/yyzz/DP/he