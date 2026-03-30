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PURE Swiss Opportunity REF (PSO) erzielt ein starkes Jahresergebnis 2025 und steigert Gesamterfolg um über 150%



30.03.2026 / 06:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Medienmitteilung I Zug, 30. März 2026

Erhöhung des Portfoliomarktwertes um CHF 66.6 Mio. auf CHF 256.3 Mio.

Steigerung der Mietzinseinnahmen um CHF 1.6 Mio. auf CHF 7.7 Mio.

Der Gesamterfolg steigt von CHF 5.4 Mio. auf CHF 13.6 Mio.

Attraktive Anlage- und Eigenkapitalrendite von 6.6% bzw. 6.5% (Vorjahr jeweils 5.1%)

Tiefe Leerstandsquote per Stichtag von 1.4%

Fremdfinanzierungsquote per Stichtag von 22.0%

Erhöhung der Ausschüttung um 20 Rappen auf CHF 4.50 pro Anteil (3.48% Ausschüttungsrendite)

Entwicklung des Immobilienfonds

Der PSO schloss am 31. Dezember 2025 das fünfte vollständige Geschäftsjahr ab und setzte seine positive Entwicklung fort. Ein wichtiger Meilenstein war die erfolgreiche Kotierung im Oktober 2025 an der SIX Swiss Exchange.

Das Gesamtfondsvermögen (GAV) erhöhte sich auf CHF 281.1 Mio., was einem Anstieg von CHF 84.0 Mio. entspricht. Nach Abzug der Verbindlichkeiten von CHF 60.1 Mio. und der geschätzten Liquidationssteuern von CHF 2.8 Mio. resultiert ein Nettofondsvermögen (NAV) von CHF 218.2 Mio. (Vorjahr: CHF 108.9 Mio.).

Per 31. Dezember 2025 beträgt der Nettoinventarwert pro Anteil CHF 128.11 (Vorjahr CHF 124.52). Die Fondsleitung plant die Ausschüttung um 20 Rappen auf CHF 4.50 CHF pro Fondsanteil für das Geschäftsjahr 2025 zu erhöhen. Dies bei einer Ausschüttungsquote von 81.0%. Die Auszahlung ist auf den 24. April 2026 vorgesehen.

Immobilienportfolio

Im Geschäftsjahr 2025 erwarb der PSO sechs attraktive Liegenschaften an sehr guten Makro- und Mikrolagen in Zürich, Lausanne und Bern im Gesamtwert von CHF 94.6 Mio. Die Akquisitionen erfolgten überwiegend ohne Bieterverfahren sowie im Einklang mit der Anlagestrategie und steigerten die Wohnquote sowie die Objektqualität des Immobilienportfolios. Die Objekte befinden sich in wirtschaftsstarken Lagen, verfügen über einen soliden Nutzungsmix und erfüllen die ESG-Anforderungen des PSO.Zudem wurde mit den Akquisitionen erstmals auch eine Expansion des Portfolios in die Westschweiz vorgenommen. Zwei Liegenschaften in Moosleerau und eine Liegenschaft in Sissach wurden strategiekonform mit deutlichen Gewinnen veräussert. Der PSO hält per Stichtag insgesamt 18 Liegenschaften.

Erfolgsrechnung

Das Gesamtportfolio erzielte im Geschäftsjahr 2025 Mietzinseinnahmen von CHF 7.7 Mio., was einem Anstieg von CHF 1.6 Mio. bzw. 25.5% gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Mit den sechs erworbenen Liegenschaften wurden Ein- und Aufwertungsgewinne nach Liquidationssteuern von CHF 1.8 Mio. (Vorjahr CHF 1.6 Mio.) erzielt. Mit den drei veräusserten Liegenschaften erzielte der PSO erstmals realisierte Kapitalgewinne nach Grundstücksgewinnsteuern von CHF 2.4 Mio.

Der Nettoertrag stieg von CHF 3.8 Mio. auf CHF 9.4 Mio., während der Gesamterfolg von CHF 5.4 Mio. auf CHF 13.6 Mio. gesteigert werden konnte.

Nachhaltigkeit und Portfolio Optimierung

Im Rahmen der kontinuierlichen Portfolio Optimierung wurde im Geschäftsjahr 2025 eine umfassende Gebäudezustandsanalyse aller Liegenschaften durchgeführt. Ziel war es, die Lebensdauer einzelner Bauteile zu überprüfen und die Wirtschaftlichkeit sowie Nachhaltigkeit verschiedener Sanierungsmassnahmen zu bewerten. Auf Grundlage der Ergebnisse dieser Analysen werden für die einzelnen Liegenschaften Strategien für die zukünftige Optimierung, Sanierung und Instandhaltung erarbeitet. Zudem konnte auf Portfolioebene ein überarbeiteter CO₂-Absenkpfad erstellt werden. Für Details siehe den Nachhaltigkeitsbericht im Jahresbericht 2025.

Ausblick 2026

Im Geschäftsjahr 2026 wird der PSO gezielt Nachhaltigkeitsmassnahmen umsetzen, um die ökologische, soziale und ökonomische Qualität des Portfolios weiter zu verbessern. Die Projekte fokussieren sich insbesondere auf Energieeffizienz, Klimaschutz, soziale Nachhaltigkeit und zukünftige Nutzungsflexibilität. Zudem werden durch aktives Asset Management Potenziale ausgeschöpft und die Wirtschaftlichkeit der Liegenschaften permanent optimiert.

Die Kotierung des PSO an der SIX Swiss Exchange erhöht die Liquidität und erfüllt dadurch ein zentrales Anlagekriterium für Investoren. In den kommenden Jahren soll der PSO durch Kapitalerhöhungen weiter ausgebaut werden, um die Liquidität und das Agio kontinuierlich zu steigern.

Jahresbericht 2025

Der geprüfte Jahresbericht 2025 ist auf der Website der Fondsgesellschaft PURE Funds AG verfügbar unter: http://www.pure.swiss/downloads/



Über PURE Funds AG

Partnership, Unique, Return und Engagement – das ist PURE. Die PURE Funds AG ist eine von der FINMA bewilligte, unabhängige und privat gehaltene Fondsleitung. Wir verwalten und vertreiben eigene Fondslösungen mit Fokus auf Investments in Immobilien. Zudem bieten wir Beratung, Asset und Portfolio Management sowie die Abwicklung von Immobilientransaktionen für Dritte an. Durch unser innovatives und leidenschaftliches Handeln kreieren wir Chancen, schaffen Werte und gestalten gemeinsam mit unseren Partnern die Zukunft. Wir hinterfragen und optimieren bewährte Geschäftsfelder, sind agil und realisieren Opportunitäten mit Weitsicht.

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