Syriens Präsident wirbt um deutsche Investitionen in Syrien

Berlin, 30. Mrz (Reuters) - ⁠Syriens Präsident Ahmed al-Scharaa hat sein stark vom Bürgerkrieg zerstörtes Land bei einem Besuch in Deutschland als Investitionsstandort mit großem Potenzial gepriesen. "Diese Zerstörung ist nicht das Ende der syrischen Geschichte", sagte er am Montag auf einem deutsch-syrischen Wirtschaftsforum im Auswärtigen Amt in Berlin. Sein Land stehe vor einem Neuanfang. Im ersten Jahr seiner Amtszeit habe seine Regierung sehr ‌viele Investitionsgesetze geändert sowie die rechtliche Infrastruktur für Investitionen in Syrien verbessert. Syrien habe mittlerweile Zusagen für Investitionen im Umfang von 350 Milliarden Dollar erhalten.

Mit der Machtübernahme des früheren Islamisten al-Scharaas wird Syrien wieder die ⁠Möglichkeit zu einer ⁠friedlicheren Entwicklung eingeräumt. Auch Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche betonte auf dem Wirtschaftsforum mit rund 40 deutschen Firmen das große Potenzial beim Wiederaufbau Syriens. Dies gelte etwa im Energiesektor, der Bauwirtschaft, beim Maschinen- und Anlagenbau, bei IT, Softwarelösungen sowie Sicherheitstechnologien, sagte Reiche. Es gehe dabei auch um den Bau von Kraftwerken. Der syrische Präsident sprach etwa von einem nötigen Wiederaufbau der Energieversorgung und der Bahnstrecken und erwähnte das Unternehmen Siemens dabei. Al-Scharaa betonte zudem mit ‌Blick auf den Nahost-Krieg, dass Syrien auch für die Sicherheit von ‌Lieferketten ein wichtiges Bindeglied für Lieferungen in die EU sein könne.

Die Wirtschaftsministerin betonte beim Besuch des syrischen Präsidenten Ahmed al-Scharaa in Berlin, dass Deutschland und die EU die Sanktionen gegen die neue syrische Regierung noch vor den USA aufgehoben hätten. ⁠Außenminister Johann Wadephul verwies darauf, dass mehr als eine Million Syrerinnen und Syrer nach dem Bürgerkrieg Zuflucht in Deutschland ‌gefunden hätten. "Für viele ist Deutschland mittlerweile eine zweite Heimat - ⁠neben ihrer ersten Heimat, die Syrien bleibt", sagte er in Anspielung auf die angestrebte freiwillige Rückkehr vieler Flüchtlinge nach Syrien. Wadephul würdigte, dass es der neuen syrischen Regierung gelungen sei, zu verhindern, dass der derzeitige Krieg mit dem Iran auf das syrische Territorium übergreife. "Das ist ein Erfolg, ein großer ‌Erfolg", sagte er.

Vor allem die Union strebt an, dass ein ⁠erheblicher Teil der syrischen Flüchtlinge wieder in die ⁠Heimat zurückkehren soll. Dies hatte allerdings eine Debatte ausgelöst, ob es nicht im deutschen Interesse wäre, wenn viele syrische Fachkräfte etwa im Gesundheitsbereich in Deutschland bleiben würden. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) will den syrischen Präsidenten am Nachmittag treffen. Dieser kommt im Kanzleramt auch zu einem Gespräch mit Kanzler Friedrich Merz zusammen.

Al-Scharaa hatte nach dem Sturz des langjährigen Machthabers Baschar al-Assad und dessen Flucht nach Moskau im Dezember 2024 die Macht in Syrien übernommen. Seine Übergangsregierung versucht, die Beziehungen Syriens zu den USA und Europa wiederherzustellen, die Damaskus während Assads Herrschaft gemieden hatten. Scharaa führte einst den syrischen Ableger von Al-Kaida an, brach dann aber mit seiner Rebellengruppe ⁠mit dem von Osama bin Laden gegründeten Netzwerk und kämpfte später gegen den Islamischen Staat.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)