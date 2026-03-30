Rheinmetall - Ein schmaler Grat

Ein schmaler Grat
In Bezug auf die Rheinmetall-Aktie hatten wir zuletzt immer wieder die Bedeutung der Haltezone aus den Tiefs vom August und Dezember 2025 bei 1.481/1.410 EUR hervorgehoben. Diese Bastion steht jetzt massiv unter Druck. Bei einem nachhaltigen Bruch droht die vorangegangene Schiebezone der letzten elf Monate in eine Topbildung umzuschlagen. Als zusätzlicher Belastungsfaktor könnte sich das jüngste Ausstiegssignal seitens des Monats-MACD erweisen. Wie bei vielen anderen DAX®-Einzeltiteln entsteht auch bei der Rheinmetall-Aktie derzeit dieses negative Signal – und zwar auf historisch hohem Niveau. Als entsprechend hoch könnte sich in der Folge die Fallhöhe erweisen. Rein rechnerisch hält die diskutierte Topbildung ein Abschlagspotenzial von 500 EUR bereit. Auf dem Weg zum Ausschöpfen dieses Rückschlagrisikos definiert die Kombination aus der 90-Wochen-Linie (akt. bei 1.256 EUR) und den horizontalen Marken bei 1.200 EUR einen wichtigen Haltebereich. Das Apriltief von 2025 bei 933 EUR markiert indes so etwas wie eine „worst case“-Unterstützung. Um das angeschlagene Chartbild zu verbessern, ist dagegen eine Rückeroberung der runden 1.500er-Marke notwendig.
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Rheinmetall (Weekly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Rheinmetall
Quelle: LSEG, tradesignal²
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