Stabiler Wochenstart im Dax, aber keine Entwarnung

Dax-Widerstand 22.800 23.100 Dax-Unterstützung 22.000 21.850

Dax-Rückblick:

Der Dax rutschte Richtung Wochenende wenig überraschend weiter ab, kann sich aber zum Start in die neue Handelswoche oberhalb der Marke von 22.200 Punkten stabilisieren. Der Iran-Krieg und der anziehende Ölpreis ist naturgemäß weiterhin das vorherrschende Thema an den Märkten.

Dax-Ausblick:

Der Dax handelt im Stundenchart innerhalb eines intakten Abwärtstrends (Linie grau im Chart unten). Zudem hat sich im Bereich um 22.400 Punkte nun der nächste Horizontalwiderstands etabliert. Erst ein nachhaltiger Anstieg über diese Zone und die Abwärtstrendlinie im Stundenchart macht eine größere Erholung Richtung 23.200/300 Punkte wahrscheinlich.

Bis dahin bleibt der Weg des geringsten Widerstands zunächst weiter südwärts aus rein charttechnischer Sicht. Defensive bleibt hier vorerst Trumpf im deutschen Leitindex. Jede Schlagzeile zum Krieg kann kurzfristig für einen Stimmungsumschwung sorgen.