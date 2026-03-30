Dax Chartanalyse 30.03.2026

Stabiler Wochenstart im Dax, aber keine Entwarnung

onvista · Uhr
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Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand22.80023.100
Dax-Unterstützung22.00021.850

Dax-Rückblick:

Der Dax rutschte Richtung Wochenende wenig überraschend weiter ab, kann sich aber zum Start in die neue Handelswoche oberhalb der Marke von 22.200 Punkten stabilisieren. Der Iran-Krieg und der anziehende Ölpreis ist naturgemäß weiterhin das vorherrschende Thema an den Märkten.

Dax-Ausblick: 

Der Dax handelt im Stundenchart innerhalb eines intakten Abwärtstrends (Linie grau im Chart unten). Zudem hat sich im Bereich um 22.400 Punkte nun der nächste Horizontalwiderstands etabliert. Erst ein nachhaltiger Anstieg über diese Zone und die Abwärtstrendlinie im Stundenchart macht eine größere Erholung Richtung 23.200/300 Punkte wahrscheinlich.

Bis dahin bleibt der Weg des geringsten Widerstands zunächst weiter südwärts aus rein charttechnischer Sicht. Defensive bleibt hier vorerst Trumpf im deutschen Leitindex. Jede Schlagzeile zum Krieg kann kurzfristig für einen Stimmungsumschwung sorgen.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
W​e​r​b​u​n​g

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DY637E) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 30.03.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 20.056,13 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DU88ET) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 30.03.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 24.467,04 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol.

 Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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