Erneute Verlängerung
"Stabilität und Kontinuität" - Evonik-Chef soll bleiben
Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Evonik-Chef Christian Kullmann kann auf eine erneute Verlängerung seines Vertrags setzen. "In einer solch kritischen Phase wie derzeit sind Stabilität und Kontinuität nicht zu unterschätzen", sagte der Evonik-Aufsichtsratsvorsitzende Bernd Tönjes dem "Handelsblatt" mit Blick auf die Führung des Konzerns. Kullmann ist seit Mai 2017 Evonik-Chef, sein aktueller Vertrag endet 2027. Im Sommer soll der Aufsichtsrat voraussichtlich über die Verlängerung entscheiden.
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