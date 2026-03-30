"Stabilität und Kontinuität" - Evonik-Chef soll bleiben

Evonik-Chef Christian Kullmann kann auf eine erneute Verlängerung ‌seines Vertrags setzen. "In einer solch kritischen Phase ⁠wie ⁠derzeit sind Stabilität und Kontinuität nicht zu unterschätzen", sagte der Evonik-Aufsichtsratsvorsitzende Bernd ‌Tönjes dem "Handelsblatt" mit ‌Blick auf die Führung des Konzerns. Kullmann ⁠ist seit Mai 2017 ‌Evonik-Chef, ⁠sein aktueller Vertrag endet 2027. Im Sommer soll der Aufsichtsrat ‌voraussichtlich ⁠über die Verlängerung ⁠entscheiden.