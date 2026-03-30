Taiwans Oppositionsführerin reist vor Trump-Besuch nach China

Peking/Taipei, 30. ⁠Mrz (Reuters) - Die Vorsitzende von Taiwans größter Oppositionspartei Kuomintang (KMT), Cheng Li-wun, wird nach Angaben ihrer Partei im April nach China reisen. Sie folge damit einer Einladung des chinesischen Präsidenten Xi ‌Jinping, teilte die KMT am Montag mit. Der staatlichen chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua zufolge wird Cheng vom 7. bis ⁠12. ⁠April unter anderem Peking, Shanghai und die östliche Provinz Jiangsu besuchen. Cheng habe die Einladung gerne angenommen und hoffe auf eine friedliche Entwicklung der Beziehungen sowie eine Stärkung der Kooperation, hieß es weiter. Die Reise findet ‌rund einen Monat vor dem geplanten Besuch ‌von US-Präsident Donald Trump in der Volksrepublik statt.

Cheng war im Oktober zur KMT-Vorsitzenden gewählt worden und strebt noch engere ⁠Beziehungen zu Peking an als ihr Vorgänger Eric Chu. Die ‌Führung in Peking betrachtet das ⁠demokratisch regierte Taiwan als eigenes Territorium. Sie lehnt Gespräche mit der Regierung des taiwanischen Präsidenten Lai Ching-te ab, den sie als Separatisten bezeichnet. Hochrangige KMT-Vertreter ‌werden dagegen regelmäßig in ⁠China empfangen. Die von der ⁠KMT geführte Regierung war 1949 nach dem verlorenen Bürgerkrieg nach Taiwan geflohen. Bis heute gibt es keinen Friedensvertrag. Trump wird Mitte Mai in China erwartet. Sein Treffen mit Xi war wegen der Angriffe der USA und Israels auf den Iran von Anfang April verschoben worden.

(Bericht von Peking Newsroom und Ben Blanchard, geschrieben von ⁠Alexandra Falk. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)