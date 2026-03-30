Trading-Chance Procter & Gamble: Nach Pullback weiter aufwärts

Was sind Dividenden-Aristokraten?

Ein absolutes Qualitätsmerkmal für ein börsengelistetes Unternehmen ist es, wenn es a) eine Dividende alljährlich nicht nur zahlt, sondern b) auch jeweils erhöht. Aktien, deren Unternehmen dies über mindestens 25 aufeinander folgende Jahre tun gelten als Dividenden-Aristokraten. Und davon gibt es gerade einmal 148 weltweit. Dies ist eine sehr exklusive und nahezu verschwindend geringe Zahl, wenn man bedenkt, dass es global knapp 63.000 börsengelistete Unternehmen gibt. Ein solcher Dividenden-Aristokrat ist unsere heute als Trading-Chance vorgestellte Aktie von Procter & Gamble. Das Unternehmen hat sage und schreibe in 70 aufeinander folgenden Jahren seine Dividende erhöht. Das ist absolute Weltspitze und ist nicht zu toppen.

Was macht Procter & Gamble?

Procter & Gamble ist ein global agierendes Unternehmen mit Sitz in den USA, das in verschiedenen Geschäftsfeldern tätig ist. Zu den Geschäftsfeldern gehören Beauty, in dem Produkte wie Haarpflege- und Hautpflegeprodukte entwickelt und vermarktet werden, und Grooming, das Rasierer und andere persönliche Pflegeprodukte umfasst. Im Segment Health Care bietet das Unternehmen rezeptfreie Medikamente, Mundpflegeprodukte sowie persönliche Gesundheitsprodukte an. Ein weiteres wichtiges Segment ist Fabric & Home Care, das Waschmittel, Haushaltsreiniger und andere Pflegeprodukte für Textilien und den Wohnbereich beinhaltet. Das Segment Baby, Feminine & Family Care umfasst Produkte wie Windeln, Damenhygieneprodukte und Papierwaren. Procter & Gamble ist bekannt für eine Vielzahl von Markenprodukten, die weltweit vertrieben werden.

Chart: Erfolgreicher Pullback!

„Vom Pennystock zur Mega-Aktie“, so könnte die Biographie dieses Unternehmens heißen. Tatsächlich sind die Papiere der gigantischen Company seit Ende der 1960er börsennotiert. Aus dem Cent-Bereich arbeitete sich der Kurs im Verlauf der Zeit auf in der Spitze 180,43 Dollar rauf. Rücksetzer fallen hier kurz, aber heftig aus und können durchaus 20 Prozent Ausdehnung annehmen. Doch genauso dynamisch erholt sich der Kurs in der Regel und erklimmt zuverlässig neue Allzeithochs.

Seit der Finanzkrise 2007-2008 und dem damaligen Tief nahe 40 Dollar schrauben sich die Notierungen in einem treppenstufenartigen Modus sukzessive immer wieder auf neue Allzeithochs. Der ursprüngliche Trendkanal (rot) wurde 2019 dynamisch nach oben durchstoßen und in den Jahren 2020 und 2022 jeweils erfolgreich von oben getestet. Jüngst hat es eine neuerliche Pullback-Bewegung an die Oberkante des alten Aufwärtstrendkanals gegeben. Der Kurs prallte abermals nach oben ab und steuert nahezu senkrecht steigend in Richtung des bisherigen Allzeithochs bei 180,43 US-Dollar zu.

Gelingt der Ausbruch auf ein neues Verlaufshoch, so ergibt sich das nächste Etappenziel bei zirka 220 Dollar.

Quelle: www.tradingview.com

Fundamentale Analyse

Mit einer Netto-Marge von 19,3 Prozent zählt das Unternehmen zu den sehr margenstarken Firmen. Der Profit konnte binnen der letzten 10 Jahre von 3,55 auf 6,75 Dollar gesteigert werden und soll bis 2029 auf 8,19 Dollar verbessert werden. Die Schuldenquote ist mit knapp 13 Prozent niedrig, was ein weiteres Qualitätsmerkmal darstellt. Obwohl der Kurs optisch hoch erscheint ist die Börsenbewertung es mitnichten. Das gegenwärtige bereinigte Kurs-/Gewinn-Verhältnis von 20 rangiert sogar deutlich unter dem langfristigen Durchschnitts-KGV, welches bei 23 gelegen ist.

Die Marktmacht unter der Lupe

Procter & Gamble (P&G) gilt seit Jahrzehnten als das Paradebeispiel für ein Unternehmen mit immenser Marktmacht im Bereich der Konsumgüterindustrie (FMCG). Diese Macht resultiert nicht aus einer Monopolstellung, sondern aus einer tief verwurzelten Strategie der Markendifferenzierung und Skaleneffekten. P&G dominiert zahlreiche Segmente – von der Babypflege (Pampers) über die Damenhygiene (Always) bis hin zur Haarpflege (Pantene) – und nutzt diese Breite, um im Einzelhandel als unverzichtbarer Partner aufzutreten.

Die Quellen der Marktmacht

Die Stärke von P&G basiert auf einem "Schwungrad-Effekt": Das Unternehmen investiert massiv in Forschung und Entwicklung (F&E) sowie in Marketing, was zu einer hohen Konsumententreue führt. Diese Markentreue erlaubt es P&G, im Vergleich zu No-Name-Produkten signifikante Preisaufschläge durchzusetzen.

Ein wesentlicher Faktor ist zudem die Verhandlungsmacht gegenüber dem Handel. Da Marken wie Gillette oder Ariel "Must-haves" in den Regalen von Supermärkten sind, kann P&G vorteilhafte Konditionen und prominente Platzierungen aushandeln. Diese vertikale Marktmacht wird durch eine hocheffiziente Lieferkette unterstützt, die kleinere Wettbewerber oft unter Kostendruck setzt.

P&G im Wettbewerbsvergleich

Trotz seiner Größe agiert P&G in einem hart umkämpften Umfeld. Der Vergleich mit der Konkurrenz lässt sich in drei Ebenen unterteilen:

1. Globale Giganten (Unilever, Nestlé, Reckitt): Während Konkurrenten wie Unilever oft breiter aufgestellt sind (auch im Lebensmittelbereich), hat P&G sein Portfolio gestrafft, um sich auf renditestarke Kernmarken zu konzentrieren. Im direkten Duell punktet P&G meist durch höhere operative Margen, während Unilever oft bei Nachhaltigkeitsinitiativen und der Präsenz in Schwellenländern punktet.

2. Handelsmarken (Private Labels): In wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist die größte Bedrohung nicht ein anderer Markenhersteller, sondern die Eigenmarke des Supermarktes (z.B. Balea oder Ja!). Hier muss P&G ständig durch Innovation beweisen, dass der höhere Preis einen echten Mehrwert bietet.

3. D2C-Herausforderer (Direct-to-Consumer): Kleine, agile Start-ups (wie der Dollar Shave Club in der Vergangenheit) greifen Nischenmärkte an. P&G reagiert hierauf meist durch die Übernahme solcher Firmen oder durch eine massive Digitalisierung des eigenen Vertriebs.

Dominanz durch Relevanz

Die Marktmacht von P&G ist weniger eine Frage der schieren Größe als vielmehr eine der unersetzlichen Markenrelevanz. Während Konkurrenten oft über Diversifikation wachsen, festigt P&G seine Macht durch die Perfektionierung bestehender Kategorien. Dennoch bleibt das Unternehmen verwundbar gegenüber dem Trend zur Dezentralisierung des Konsums und dem Preisbewusstsein der Kunden gegenüber Handelsmarken.

Fazit

Die Marktstellung, die günstige Bewertung, der Chart – all diese Faktoren sprechen nahezu ununterbrochen für ein Engagement in dieser Aktie. P&G ist ein Titel, den wir aus unserem Portfolio tatsächlich noch nie verkauft haben, sondern stattdessen immer wieder bei Schwäche zukaufen. Falls auch Sie von einer positiven Aktienkursentwicklung ausgehen haben wir ein geeignetes Produkt ausgesucht, welches wir nachfolgend vorstellen.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Procter & Gamble

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Basispreis und Knockout gleichauf bei 102,167 Dollar. Bei einem aktuellen Kurs von 142,71 US-Dollar ergibt sich somit ein Hebel von 3,38. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Der Stop-Loss im gehandelten Produkt bietet sich bei 0,20 Euro an. Die WKN lautet PN0RBS.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 180,43 USD

Unterstützungen: 135-138 USD

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Procter & Gamble

Basiswert Procter & Gamble WKN PN0RBS ISIN DE000PN0RBS9 Basispreis 102,167 USD K.O.-Schwelle 102,167 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 3,38 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.