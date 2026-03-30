Ukrainer reagieren verärgert auf Äußerungen von Rheinmetall-Chef

Düsseldorf, 30. ⁠Mrz (Reuters) - In der Ukraine haben Äußerungen von Rheinmetall-Chef Armin Papperger zu heimischen Drohnenherstellern einen Proteststurm ausgelöst. Papperger hatte gesagt, an ukrainischen Drohnen arbeiteten "ukrainische Hausfrauen", die Teile über 3-D-Drucker in der Küche produzierten. Der ‌ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nannte die Aussagen des deutschen Rüstungsmanagers am Montag "befremdlich". "Wenn jede ukrainische Hausfrau Drohnen bauen kann, dann kann auch ⁠jede ukrainische ⁠Hausfrau Chef von Rheinmetall sein", fügte er in einem Seitenhieb auf Papperger hinzu. Die ukrainische Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko hob vor allem die Rolle der Frauen bei der Verteidigung des Landes hervor. Online stellten sich Ukrainer und ihre Unterstützer unter dem Hashtag #MadeByHousewives hinter ‌das Land. Rheinmetall selbst betonte: "Wir haben größten ‌Respekt vor den enormen Anstrengungen des ukrainischen Volkes, sich gegen den russischen Angriff zu verteidigen." "Es spricht besonders für die Ukraine, dass sie selbst ⁠mit begrenzten Mitteln äußerst effektiv kämpft", hieß es weiter.

Seit Beginn der ‌Invasion durch Russland im Februar 2022 ⁠muss sich die Ukraine auch durch schnelle und oftmals improvisierte Innovationen verteidigen. Ukrainische Drohnen hätten mehr als 11.000 russische Panzer zerstört, schrieb ein Berater Selenskyjs auf X.

Im US-Magazin "The Atlantic" ‌hatte Papperger die Innovationen der ⁠Ukraine im Verteidigungssektor in den ⁠Kontext der Arbeit westlicher Rüstungskonzerne gestellt. Es seien ukrainische Hausfrauen, die mit 3-D-Druckern Teile von Drohnen herstellten. Dies sei nicht vergleichbar. Der Düsseldorfer Konzern, der eine Reihe von Gemeinschaftsunternehmen mit ukrainischen Firmen unterhält und das Land mit Waffen versorgt, erklärte nach den Papperger-Äußerungen weiter: "Die Innovationskraft und der Kampfgeist des ukrainischen Volkes sind für uns eine Inspiration."

(Bericht von Dan Peleschuk, bearbeitet von ⁠Matthias Inverardi, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)