USA lassen russischen Öltanker nach Kuba passieren

Moskau, 30. ⁠Mrz (Reuters) - Ein russischer Tanker mit 100.000 Tonnen Rohöl hat Kuba erreicht. Die "Anatoly Kolodkin" habe im Hafen Matanzas festgemacht, dort solle die Ladung gelöscht werden, berichtet die russische Nachrichtenagentur Interfax am Montag unter Berufung auf das russische Verkehrsministerium. ‌Zuvor hatten die USA ihre faktische Ölblockade aufgehoben. "Wenn ein Land jetzt gerade etwas Öl nach Kuba schicken will, habe ich kein Problem ⁠damit, ob es ⁠nun Russland ist oder nicht", sagte US-Präsident Donald Trump am Sonntag (Ortszeit) an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One.

Die Lieferung dürfte die angespannte Lage in Kuba etwas lindern. Dem kubanischen Präsidenten Miguel Diaz-Canel zufolge hat das Land seit drei Monaten keine Ölimporte mehr erhalten. Dies führte ‌zu einer strikten Rationierung von Benzin und verschärfte ‌eine Energiekrise, die landesweit mehrfach Stromausfälle zur Folge hatte. Kuba importierte im vergangenen Jahr dem Datenanbieter S&P Global zufolge durchschnittlich 164.000 Tonnen Öl pro Monat. ⁠Die 100.000 Tonnen auf dem russischen Tanker decken also rund 60 Prozent ‌dieses monatlichen Bedarfs.

Die Regierung in Washington ⁠hatte Öllieferungen nach Kuba faktisch blockiert, um den Druck auf die Führung in Havanna zu erhöhen. Zugleich hoben die USA ihre Sanktionen gegen Russland vorübergehend auf. Damit soll die weltweite Ölversorgung verbessert ‌werden, die durch Militärschläge der USA ⁠und Israels gegen den Iran eingeschränkt ⁠wurde.

Am Wochenende hatte die "New York Times" unter Berufung auf einen US-Regierungsvertreter berichtet, die US-Küstenwache habe das russische Schiff mit Kurs Kuba passieren lassen. Ein gewaltsames Aufhalten hätte das Risiko eines Konflikts mit Russland bergen können. Die russische Marine hatte den Tanker auf seinem Weg in die Karibik durch den Ärmelkanal eskortiert. Das Schiff war im russischen Hafen Primorsk ausgelaufen.

(Bericht von Marina Bobrova, Vladimir Soldatkin, bearbeitet von Alexandra ⁠Falk, Kerstin Dörr, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte)