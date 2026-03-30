Wadephul: Beziehung Berlin-Warschau so wichtig wie seit 1945 nicht

Reuters · Uhr
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Berlin, 30. ⁠Mrz (Reuters) - Angesichts des Ukraine-Krieges hat Bundesaußenminister Johann Wadephul die Bedeutung des deutsch-polnischen Verhältnisses betont. Er wolle "in Zeiten, da das deutsch-polnische Verhältnis neuen Anfeindungen ausgesetzt ist", mit einem ‌Besuch in der Internationalen Jugendbegegnungsstätte Kreisau (Krzyzowa) ein Zeichen der Freundschaft und Verbundenheit beider Länder setzen, sagte Wadephul am ⁠Montag vor ⁠seinem Abflug in Berlin. "Denn ich bin überzeugt, auf diesen deutsch-polnischen Zusammenhalt, auf diesen entschiedenen Einsatz für Frieden und Freiheit kommt es heute mehr an als je zuvor seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges."

In der ‌Ukraine entscheide sich, ob die europäische ‌Friedensordnung Bestand haben könne oder ob man "in die finstersten Zeiten unseres Kontinents" zurückfalle, sagte Wadephul. Deutschland und Polen gehörten ⁠zu den entschiedensten Unterstützern der Ukraine in ihrer Verteidigung ‌gegen Russland. Dies sei auch eine ⁠zwingende Lehre aus der Geschichte, fügte der Außenminister in Anspielung auf den Zweiten Weltkrieg und die deutsche Besatzung hinzu.

Die Begegnungsstätte für Deutsche, Polen und ‌andere Europäer ist nach ⁠dem Kreisauer-Kreis um Helmut James ⁠Graf von Moltke benannt, der Widerstand gegen den Nationalsozialismus geleistet hatte. Die deutsch-polnischen Beziehungen hatten in den vergangenen Jahren unter der nationalkonservativen PiS-Regierung in Warschau gelitten, sich aber mit dem Regierungsantritt des europafreundlichen Donald Tusk wieder verbessert. Präsident Karol Nawrocki steht aber der PiS nahe.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Kerstin ⁠Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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