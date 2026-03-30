WDH: Neuer Raketenangriff des Irans auf Israel

dpa-AFX · Uhr
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(überflüssige Wörter (auf Israel) im ersten Satz gestrichen)

TEL AVIV (dpa-AFX) - Israel hat am Abend einen erneuten Raketenangriff gemeldet. Die israelische Armee wies die Bürger an, bis auf weiteres Schutzräume aufzusuchen. Im Großraum Tel Aviv heulten Warnsirenen, Einwohner berichteten von Explosionsgeräuschen. Das Nachrichtenportal "ynet" teilte unter Berufung auf Rettungskräfte mit, es gebe keine Berichte über Verletzte. Eine Rakete sei offenbar in offenem Gelände niedergegangen. Es war der erste Raketenangriff aus dem Iran seit mehreren Stunden. Über die Zahl der abgefeuerten Raketen gab es zunächst keine Angaben./le/DP/he

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