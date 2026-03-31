Ab Werk vernetzt: Geotab und Hyundai bringen hardwarefreie Telematik in europäische Fuhrparks



EQS-Media / 31.03.2026 / 14:30 CET/CEST



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Direkter Cloud-to-Cloud-Zugriff auf präzise GPS-Daten, vorausschauende Wartung und E-Fahrzeug-Informationen für Hyundai-Fahrzeuge

Aachen – Geotab, ein führender Anbieter vernetzter Transportlösungen, stellt gemeinsam mit Hyundai seine integrierte Telematiklösung für Fahrzeuge in Europa vor. Die Lösung ist bereits ab Werk in entsprechenden Hyundai-Modellen verbaut und überträgt Fahrzeugdaten direkt in die MyGeotab-Plattform – ohne zusätzliche Hardware oder nachträgliche Installation. So profitieren Flotten von spürbaren Kosteneinsparungen, da weder Nachrüstgeräte noch deren Einbau oder Wartung anfallen.

Die Zusammenarbeit ermöglicht es Flotten, ihre Hyundai-Fahrzeuge – ob elektrisch oder mit Verbrennungsmotor – in einer einheitlichen Umgebung zu verwalten. Durch die Verknüpfung der Fahrzeugdaten mit Geotabs Analysefunktionen erhalten Betreiber gemischter Flotten zudem einen umfassenden Überblick über ihren Betrieb und eine fundiertere Entscheidungsgrundlage.

Die wichtigsten Vorteile für Flottenmanager:

Vorausschauende Wartung und Fahrzeugverfügbarkeit: Durch die Überwachung von Motordaten wie Öldruck, Kühlmitteltemperatur und spezifischen Informationen zum Dieselpartikelfilter (DPF) können ungeplante Ausfälle vermieden werden.

GPS-Daten nahezu in Echtzeit: Neuere Hyundai-Modelle übertragen GPS-Daten alle zehn Sekunden. Ältere Modelle senden sie beim Starten und Abstellen des Motors.

Erweitertes Sicherheitsmanagement: Flottenbetreiber können nun Gurtnutzung von Fahrer und Beifahrer, das Auslösen von Airbags, Abstandsdaten des Fahrerassistenzsystems (ADAS), den Status der Motorhaube sowie die Türverriegelung einsehen und so sicherere Arbeitsbedingungen unterstützen.

Detaillierte Reifendaten: Flotten erhalten konkrete Reifendruckwerte und Statusanzeigen für jedes einzelne Rad, was die Sicherheit und Kraftstoffeffizienz verbessert.

Umfassende Einblicke für E-Fahrzeuge: Daten zu Ladezustand, Ladeart (AC/DC) und Batteriezelltemperaturen ermöglichen eine optimierte Routenplanung – auf Basis der verbleibenden Ladezeit..

Mit der neuen Integration wechseln Flottenmanager von der reinen Zustandsüberwachung hin zu einer aktiven, datenbasierten Optimierung, die sich auf hochpräzise Informationen aus den werkseitig verbauten Sensoren von Hyundai stützt.

„Mit der Integration von Hyundai können europäische Fuhrparks nun noch mehr Fahrzeugmarken zentral über eine Plattform verwalten“, so Christoph Ludewig, Vice President OEM EMEA bei Geotab. „Unsere Kunden erhalten direkten Zugriff auf hochwertige Fahrzeugdaten – von sicherheitsrelevanten Informationen bis hin zu detaillierten Batteriekennzahlen. Der Wegfall zusätzlicher Hardware sorgt für effizientere und sicherere Betriebsabläufe und vereinfacht den Schritt in Richtung vollständig elektrifizierter Flotten.“

Marcus Welz, CEO von Hyundai Connected Mobility, ergänzt: „Die Zusammenarbeit mit Geotab ermöglicht Hyundai-Fuhrparks eine nahtlose, hardwarefreie Telematiknutzung. Werkseitige Konnektivität wird so unmittelbar nutzbar – von GPS-Daten im Zehn-Sekunden-Takt über vorausschauende Wartung bis hin zu detaillierten E-Fahrzeug-Informationen. Die Lösung ist remote aktivierbar und skalierbar.“

Die integrierte Geotab-Lösung für Hyundai ist in mehr als 40 europäischen Märkten verfügbar, darunter Deutschland, das Vereinigte Königreich, Frankreich, Spanien, Italien, die Niederlande, Polen, Norwegen, Schweden und Irland.*

Nähere Informationen finden Sie hier.

*Vollständige Liste der unterstützten Märkte: Deutschland, Vereinigtes Königreich, Italien, Frankreich, Spanien, Ceuta, Polen, Tschechien, Norwegen, Slowakei, Niederlande, Österreich, Belgien, Luxemburg, Schweden, Dänemark, Schweiz, Liechtenstein, Finnland, Estland, Litauen, Lettland, Irland, Griechenland, Rumänien, Bulgarien, Slowenien, Ungarn, Portugal, Zypern, Island, Malta, Kroatien, Kanarische Inseln, Serbien, Montenegro, Kosovo, Nordmazedonien, Albanien, Bosnien, Georgien, Moldawien, Ukraine.



Pressekontakt:

Charlotte Duda

GeotabDE@hotwireglobal.com

Emittent/Herausgeber: Geotab

Schlagwort(e): Industrie

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