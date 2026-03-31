Adval Tech – Vorwärtsstrategie zeigt 2025 erste Fortschritte

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Adval Tech Management AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis
Adval Tech – Vorwärtsstrategie zeigt 2025 erste Fortschritte

31.03.2026 / 06:40 CET/CEST
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Adval Tech Management AG
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3172 Niederwangen
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Internet:www.advaltech.com
ISIN:CH0008967926
Valorennummer:896792
Börsen:SIX Swiss Exchange
EQS News ID:2300868
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2300868 31.03.2026 CET/CEST

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