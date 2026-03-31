Adval Tech – Vorwärtsstrategie zeigt 2025 erste Fortschritte
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Adval Tech Management AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis
Adval Tech – Vorwärtsstrategie zeigt 2025 erste Fortschritte
31.03.2026 / 06:40 CET/CEST
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
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|Schweiz
|Internet:
|www.advaltech.com
|ISIN:
|CH0008967926
|Valorennummer:
|896792
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
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|2300868
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