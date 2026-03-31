AKTIE IM FOKUS: Norma sacken vorbörslich ab - Vorsichtiger Ausblick

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der Norma Group haben am Dienstag im vorbörslichen Handel nach einem verhaltenen Ausblick des Autozulieferers den Rückwärtsgang eingelegt. Auf der Handelsplattform Tradegate sackten sie im Vergleich zum Xetra-Schluss um 8,0 Prozent auf 15,74 Euro ab. In den vergangenen fünf Handelstagen hatten die Papiere noch um fast 14 Prozent zugelegt.

Der Verbindungstechnikhersteller setzte sich für das laufende Jahr vorsichtige Wachstumsziele. Der Umsatz könnte um bis zu zwei Prozent zulegen, im schlechten Fall aber auch stagnieren, hieß es. Analysten hatten mit einem Erlösplus im mittleren einstelligen Prozentbereich gerechnet. Die Dividende soll von 40 auf 14 Cent je Aktie sinken. Die vorläufigen Zahlen bestätigte das Unternehmen./edh/jha/

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