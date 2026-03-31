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APA ots news: Finanzmarktstabilität im Fokus: das neue OeNB-Dashboard zum Gewerbeimmobilienmarkt

Wien (APA-ots) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) präsentiert  
heute auf ihrer 
Website das neue interaktive OeNB-Gewerbeimmobilien-Dashboard . Mit 
diesem Tool werden erstmals zentrale Daten und Analysen zum 
österreichischen Gewerbeimmobilienmarkt gebündelt und öffentlich 
zugänglich gemacht. Bisher mussten Nutzer:innen für einen umfassenden 
Marktüberblick verschiedene private und öffentliche Quellen 
konsultieren und selbst zusammenführen. Im Rahmen ihrer Aufgabe zur 
Sicherung der Finanzmarktstabilität sammelt die OeNB aktuelle Daten 
und Analysen zum Immobilienmarkt und stellt diese ab sofort der 
Öffentlichkeit im Rahmen der OeNB-Immobilien-Dashboards kostenlos 
bereit. Das Angebot ergänzt das bereits bestehende OeNB- 
Wohnimmobilien-Dashboard. 

Ziel und Bedeutung des Dashboards 

Das Dashboard gibt einen Überblick über die aktuellen 
Entwicklungen auf dem österreichischen Gewerbeimmobilienmarkt und 
setzt diese in den Kontext der Finanzmarktstabilität. Durch den hohen 
Anteil von Gewerbeimmobilienkrediten im Portfolio österreichischer 
Banken sind der Finanzmarkt und Gewerbeimmobilienmarkt eng verknüpft. 
Dementsprechend verfolgt die OeNB die Entwicklungen auf dem 
Gewerbeimmobilienmarkt laufend und führt regelmäßig 
Systemrisikoanalysen zu Gewerbeimmobilienkrediten durch. 

"Das Dashboard richtet sich an eine breite Zielgruppe: 
Expert:innen, Banken, Investor:innen und die interessierte 
Öffentlichkeit. Ziel ist es, mehr Transparenz über den Markt zu 
schaffen und eine fundierte Einschätzung von Marktentwicklungen zu 
ermöglichen", erläutert OeNB-Direktor Thomas Steiner. 

Inhalte und Funktionen 

Das Dashboard beinhaltet umfassende Informationen zu 
Gewerbeimmobilien. Unter diesen Begriff fallen alle gewerblich 
genutzten Objekte - von gewerblich genutzten Wohnimmobilien wie 
Zinshäusern bis hin zu Gewerbeimmobilien im engeren Sinn, etwa 
Bürogebäuden. 

Das Dashboard ist in vier Kategorien aufgeteilt und zeigt sowohl 
mengen- als auch preisbezogene Informationen: 

- 

Angebot - zeigt das Angebot an Gewerbeimmobilien mit einer 
Aufschlüsselung nach Bundesländern. Es stellt den Bestand und 
Bestandsänderungen in den jeweiligen Assetklassen dar. Zusätzlich 
werden Kostenbestandteile für den Neubau (z. B. Bau- und 
Finanzierungskosten) ausgewiesen. So ist im Dashboard ersichtlich, 
dass es etwa 285.000 Gewerbeimmobilien in Österreich gibt, wobei es 
sich mehrheitlich um gewerbliche Wohnimmobilien handelt (etwa 185.000 
Gebäude). Der überwiegende Anteil der Gewerbeimmobilien liegt in 
Niederösterreich, gefolgt von Wien. 

- 

Nachfrage - stellt die Nachfrage je nach Assetklassen dar. 
Typische Nachfrager:innen nach Gewerbeimmobilien sind Unternehmen und 
öffentliche Einrichtungen, die Flächen für geschäftliche, produktive 
oder administrative Zwecke benötigen. Eine bedeutende Assetklasse 
sind Bürogebäude. Die Nachfrage nach diesen Gebäuden hängt unter 
anderem von der Möglichkeit ab, im Homeoffice zu arbeiten. Das 
Dashboard zeigt, dass sich der Anteil der Beschäftigten, die ihre 
Arbeit zumindest teilweise im Homeoffice verrichten können, mit 
Beginn der COVID-19-Pandemie erhöht hat und seitdem in etwa konstant 
geblieben ist. 

- 

Markt - ab Juli 2026 stehen hier wesentliche Informationen zum 
Gewerbeimmobilienmarkt zur Verfügung. Diese Informationen werden die 
Entwicklung der Gewerbeimmobilienpreise sowie Daten zu Transaktionen 
und Leerstände auf dem Gewerbeimmobilienmarkt beinhalten. 

- 

Makroprudenzielle Analyse - enthält granulare Daten zu 
Gewerbeimmobilienkrediten. Hier sind Informationen zu Kreditvolumen, 
Zinssätzen, zur Finanzierungsstruktur sowie zur Kreditqualität bei 
Gewerbeimmobilienkrediten abgebildet. Das Dashboard zeigt, dass das 
Neugeschäft bei Gewerbeimmobilienkrediten insbesondere von 
Neuverhandlungen von bestehenden Krediten gestützt wird. Außerdem 
sind die anhaltend hohen NPL-Quoten (NPL: non-performing loans - 
notleidende Kredite) im Bereich der Gewerbeimmobilienkredite im 
Dashboard ersichtlich. 

Da zwischen den Segmenten enge Wechselwirkungen bestehen, sollten 
sie nicht isoliert, sondern gemeinsam betrachtet werden. 

Das Dashboard bündelt etwa 50 mengen- und preisbezogene 
Indikatoren und stellt mit zahlreichen Aufschlüsselungen u. a. nach 
Assetklassen, Regionen und Krediteigenschaften über 1.000 Zeitreihen 
zur Verfügung. 

Durch interaktive Funktionen wie Zoom, Filter und 
Exportmöglichkeiten wird die Verwendung erleichtert. Zudem gibt es 
Infoboxen mit Definitionen, Datenherkunft, Berechnungsmethoden und 
Links zu weiteren Informationen. 

Weiterführende Informationen zum österreichischen Immobilienmarkt 
aus Perspektive der Finanzstabilität stehen auf der Website der OeNB 
zur Verfügung. 

Rückfragehinweis: 
   Oesterreichische Nationalbank 
   Pressesprecherin 
   Mag.a Marlies Schroeder, MiM 
   Telefon: (+43-1) 404 20-6900 
   E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at 
   Website: https://www.oenb.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom 

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