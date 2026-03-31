APA ots news: OMV und XRG schließen Transaktionen zur Gründung von Borouge International ab; Stärkung der globalen Führungsposition im Chemiesektor

Wien, Österreich, und Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate (APA-ots) - Wien, Österreich, und Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate (OTS) -

- Als eines der global führenden Unternehmen im Polyolefin-Bereich vereint Borouge International geografische Diversifizierung, Premium- Produkte, Rohstoffvorteile und herausragende Technologie - Starkes, resilientes Margenprofil und deutlich über 500 Millionen US-Dollar identifizierte EBITDA-Synergien pro Jahr, von denen 75 Prozent innerhalb der ersten drei Jahre erwartet werden - Robuste Kapitalstruktur, gestützt durch starke Kreditratings, sichert Resilienz über den gesamten Geschäftszyklus und langfristige Renditen für Aktionär:innen - Erfahrenes Führungsteam mit profunder Branchenexpertise und nachgewiesener Erfolgsbilanz bei Strategieumsetzung - Abschluss der Transaktionen markiert wichtigen Meilenstein für OMV und XRG in ihrer langjährigen Partnerschaft als gleichberechtigte Aktionäre des neuen Unternehmens - Unternehmen operiert unter dem Markennamen Borouge International; Markenversprechen "Essential materials, advancing the world" unterstreicht den Anspruch, innovative Lösungen in Endmärkten von Energie, Mobilität und KI-Infrastruktur bis hin zu nachhaltiger Verpackung und dem Gesundheitswesen voranzutreiben OMV Aktiengesellschaft ("OMV") und XRG, der internationalen Investmentgesellschaft von ADNOC, geben heute die erfolgreiche Gründung von Borouge Group International AG bekannt. Das Unternehmen operiert unter dem Markennamen "Borouge International". Es ist der weltweit führende Polyolefin-Pure-Player und der viertgrößte Polyolefin-Produzent mit Premium-Produkten, wegweisender Technologie und globaler Präsenz. Borouge International ist durch die Zusammenlegung von Borouge Plc und Borealis entstanden, gefolgt von der Übernahme von NOVA Chemicals durch die neue Gesellschaft. Borouge International vereint die hochkomplementären Stärken dreier Polyolefin-Marktführer, profitiert von einer der geografisch am stärksten diversifizierten und innovativsten Plattformen im Sektor und wird zudem von den langfristig orientierten Aktionären OMV und XRG gestützt. Dr. Sultan Al Jaber, Executive Chairman von XRG , sagte: "Dieser Meilenstein markiert die erfolgreiche Gründung von Borouge International und beschleunigt den Anspruch von XRG, eine weltweit führende Chemieplattform aufzubauen. Mit der Zusammenführung von Borouge und Borealis und der Übernahme von NOVA Chemicals schaffen wir einen globalen Polyolefin-Marktführer mit einzigartiger Technologie, einem resilienten Geschäftsmodell und Zugang zu wachstumsstarken Märkten. Borouge International ist bestens aufgestellt, um die weltweit steigende Nachfrage nach fortschrittlichen Materialien zu bedienen. Gleichzeitig unterstützen wir die industrielle Entwicklung, treiben wirtschaftliche Diversifizierung voran und stärken die Rolle der VAE als verlässlicher Partner in der globalen Energie- und Chemieindustrie." Dr. Alfred Stern, Vorstandsvorsitzender und CEO von OMV , sagte: "Gemeinsam mit unserem langjährigen Partner ADNOC lassen wir unsere Vision Wirklichkeit werden, einen globalen Polyolefin-Marktführer zu schaffen. Der neue Polyolefin-Champion Borouge International wird sich weltweit mit innovativen Produkten, Zugang zu kostengünstigen Rohstoffen, Kundennähe und einer robusten Kapitalstruktur durchsetzen. Der Abschluss der Transaktion ist ein bedeutender Schritt für die gesamte Branche und für OMV. Er festigt unsere Marktposition als integriertes Energie-, Kraftstoff- und Chemieunternehmen. Borouge International beschleunigt unsere Wachstumsstrategie im Chemiebereich mit seiner einzigartigen Fähigkeit, Synergien zu realisieren und auf den marktführenden Positionen seiner jeweiligen Geschäftsbereiche aufzubauen. Die Transaktion erfüllt unseren Unternehmenszweck "Re-inventing everyday essentials" und zahlt auf unsere Mission ein, langfristig und nachhaltig Wert für die Aktionär:innen von OMV zu schaffen. Die Gründung von Borouge International etabliert ein neues Weltklasse- Unternehmen mit Hauptsitz im Herzen Europas und Produktion auf drei Kontinenten. Es wird an vorderster Front wegweisende Lösungen für erneuerbare Energien und die Kreislaufwirtschaft liefern." Der neue Branchenchampion hat seine weltweite Zentrale und seinen Firmensitz in Österreich, mit dem regionalen Hauptsitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Borouge International hat Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien. Innovationszentren in Österreich, den VAE, Kanada, Finnland, Schweden und China treiben Innovationen in zentralen Nachfragemärkten voran und sichern eine enge Zusammenarbeit mit Kunden. Borouge International wird seine integrierten globalen Produktionsstandorte und den vorteilhaften Rohstoffzugang nutzen, um weltweite Resilienz in der Lieferkette zu gewährleisten. Borouge International profitiert von einem starken, resilienten Margenprofil und von deutlich über 500 Millionen US-Dollar identifizierten EBITDA-Synergien pro Jahr, von denen 75 Prozent innerhalb der ersten drei Jahre erwartet werden. Die globale Reichweite des Unternehmens, langfristig orientierte Aktionäre und eine robuste Kapitalstruktur sichern Resilienz über den gesamten Geschäftszyklus und erhöhen die Fähigkeit, anhaltende Performance und nachhaltigen Wert für Aktionär:innen zu erzielen. Größe, proprietäre Technologie und operative Stärke von Borouge International positionieren das Unternehmen optimal, um Materialien und Technologien zu liefern, die die Transformation der globalen Wirtschaft vorantreiben. Die ambitionierte Wachstumsstrategie ermöglicht die Monetarisierung der starken Innovationsfähigkeit des Unternehmens, die sich aus proprietären Technologien in zentralen Kundenmärkten ergibt - von Energie, Mobilität und KI-Infrastruktur bis hin zu nachhaltiger Verpackung und Gesundheitslösungen. Mit aktuellen Wachstumsprojekten wie dem 1,4 Millionen Tonnen umfassenden Standort Borouge 4 (derzeit zu 70 Prozent im Besitz von ADNOC und zu 30 Prozent im Besitz von OMV) verfügt Borouge International über Zugang zu einer weltweit führenden Produktionskapazität von 13,6 Millionen Tonnen pro Jahr. Durch diese Transaktion haben die Aktionäre einen echten globalen Polyolefin-Champion geschaffen. Das kürzlich ernannte Führungsteam von Borouge International vereint jahrzehntelange Führungserfahrung in den internationalen Chemie-, Rohstoff- und Raffineriesektoren. Der Vorstand besteht aus Roger Kearns (Chief Executive Officer), Dr. Stefan Doboczky (Chief Commercial Officer) und Dr. Hasan Karam (Chief Operating Officer). Daniel Turnheim, derzeit CFO von Borealis, wird Interim-CFO (Interim- Chief Financial Officer) von Borouge International. Wie im März 2025 angekündigt, wurde der Anteil von ADNOC an Borouge International nun auf XRG übertragen, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ADNOC. Dies ergänzt die globale Chemieplattform von XRG und unterstreicht den Anspruch, zu den drei weltweit führenden Chemieinvestoren zu gehören. Borouge International wird als gleichberechtigte Partnerschaft von OMV und XRG gemeinsam kontrolliert, die jeweils eine 50-prozentige Beteiligung halten. Als langfristig orientierte, auf Wertschöpfung fokussierte Aktionäre sind beide Unternehmen der Ausschöpfung des vollen Potenzials von Borouge International verpflichtet, einschließlich der Realisierung identifizierter und künftiger Synergien. OMV und XRG bekräftigen die Bedeutung des zuvor angekündigten geplanten Aktientauschangebots, das eine vereinfachte Struktur schaffen und die Wertschöpfung aus der neuen globalen Wachstumsplattform ermöglichen soll. Der Zeitpunkt des beabsichtigten Aktientauschangebots, das Borouge Plc Aktien in Borouge Group International AG Aktien umwandelt, wird auf die künftige Kapitalerhöhung des neuen Unternehmens abgestimmt, um den Wert für alle Aktionär:innen zu maximieren. Das Aktientauschangebot ist für 2027 geplant, vorbehaltlich der Marktbedingungen und der Genehmigung durch die Kapitalmarktaufsicht der Vereinigten Arabischen Emirate. Bis dahin wird Borouge Group International AG in Privatbesitz bleiben und Borouge Plc Aktien werden weiterhin an der Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) gehandelt. Borouge International hat kürzlich A (Negative) / Baa1 (Stable) / A- (Stable) Ratings von S&P, Moody's und Fitch erhalten. Diese bestätigen seine robuste finanzielle Aufstellung und Kapitalstruktur sowie die Fähigkeit, auf eine Reihe langfristiger Finanzierungsoptionen zuzugreifen. OMV und XRG beabsichtigen, die Investment-Grade-Kreditratings für Borouge International aufrechtzuerhalten. Zum Abschluss der Transaktion wurde die neue Markenidentität von Borouge International vorgestellt: https://brandportal.omv.com/share/BbS74yVmN4gj1DY1ruAE Die neue Marke hebt den Beitrag der zusammengeführten Unternehmen von Borouge International und ihre Transformation zu einem starken kombinierten Unternehmen hervor, vereint durch eine "One Company, One Culture"-Mentalität und getrieben von einem gemeinsamen Anspruch auf globale Branchenführerschaft. Das neue Markenversprechen von Borouge International - "Essential materials, advancing the world" - spiegelt die strategische Positionierung des Unternehmens wider: ein führender globaler Akteur mit der Größe und dem Zugang zu Rohstoffen, der Innovationsfähigkeit und der geografischen Kundenreichweite, um die rasch wachsende Nachfrage nach fortschrittlichen Materialien zu bedienen, die Verbesserungen im Lebensstandard und die Transformation der globalen Wirtschaft antreiben. OMV Group Communications Sylvia Shin SVP Group Communications Tel: +43 (1) 40440-0 media.relations@omv.com OMV Investor Relations: Florian Greger SVP Investor Relations & Sustainability Tel.: +43 (1) 40440-21600 investor.relations@omv.com XRG Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: media@xrg.com Über Borouge International Borouge Group International AG ("Borouge International") ist ein neu gegründeter globaler Polyolefin-Champion, der durch den aktienbasierten Zusammenschluss von Borouge und Borealis sowie die Übernahme von NOVA Chemicals entstand. Mit Hauptsitz in Wien und einemregionalen Hauptsitz in Abu Dhabi wird Borouge International als gleichberechtigte Partnerschaft von XRG und OMV AG gemeinsam kontrolliert, die nach Abschluss der Transaktion jeweils eine 50-prozentige Beteiligung halten. Das neue kombinierte Unternehmen wird von einem starken, resilienten Margenprofil profitieren. Über OMV Unser Unternehmenszweck ist es, die Vision "Re-inventing Essentials for Sustainable Living in die Tat umzusetzen. OMV wandelt sich zu einem integrierten Anbieter nachhaltiger Energie, Kraftstoffe und Chemikalien. OMV strebt an, bis spätestens 2050 Netto-Null- Emissionen zu erreichen. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von EUR 24 Milliarden und beschäftigte rund 22.300 talentierte Mitarbeiter:innen weltweit. Zu den strategischen Beteiligungen von OMV gehören OMV Petrom mit 51,2 Prozent und Borouge International mit 50 Prozent. OMV Aktien werden an der Wiener Börse (OMV) sowie in den USA an der OTCQX (OMVKY, OMVJF) gehandelt. Weitere Informationen auf www.omv.com Über XRG XRG ist der internationale Investmentarm von ADNOC. Mit einer Bewertung von über 150 Milliarden USD baut XRG ein globales Portfolio auf, um die Energienachfrage einer neuen Ära zu bedienen. Mit Fokus auf langfristige Wertschöpfung und gemeinsamen Wohlstand investiert XRG in den Bereichen Energie und Chemie, um Energiesicherheit und essenzielle Materialien für die Welt bereitzustellen. Über ADNOC ADNOC ist ein führendes, diversifiziertes Energie- und Petrochemieunternehmen, das sich vollständig im Besitz des Emirats Abu Dhabi befindet. Das Ziel von ADNOC ist es, den Wert der enormen Kohlenwasserstoffreserven des Emirats durch verantwortungsvolle und nachhaltige Exploration und Produktion zu maximieren, um das Wirtschaftswachstum und die Diversifizierung der Vereinigten Arabischen Emirate zu unterstützen. Weitere Informationen auf www.adnoc.ae Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: media@adnoc.ae Rückfragehinweis: OMV International Media Relations Telefon: 01404400 E-Mail: media.relations@omv.com Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/145/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0132 2026-03-31/14:24