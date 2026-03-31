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APA ots news: OMV und XRG schließen Transaktionen zur Gründung von Borouge International ab; Stärkung der globalen Führungsposition im Chemiesektor



Wien, Österreich, und Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate (APA-ots) - Wien, Österreich, und Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate (OTS) -


- Als eines der global führenden Unternehmen im Polyolefin-Bereich 
vereint Borouge International geografische Diversifizierung, Premium- 
Produkte, Rohstoffvorteile und herausragende Technologie 

- Starkes, resilientes Margenprofil und deutlich über 500 Millionen 
US-Dollar identifizierte EBITDA-Synergien pro Jahr, von denen 75 
Prozent innerhalb der ersten drei Jahre erwartet werden 

- Robuste Kapitalstruktur, gestützt durch starke Kreditratings, 
sichert Resilienz über den gesamten Geschäftszyklus und langfristige 
Renditen für Aktionär:innen 

- Erfahrenes Führungsteam mit profunder Branchenexpertise und 
nachgewiesener Erfolgsbilanz bei Strategieumsetzung 

- Abschluss der Transaktionen markiert wichtigen Meilenstein für OMV 
und XRG in ihrer langjährigen Partnerschaft als gleichberechtigte 
Aktionäre des neuen Unternehmens 

- Unternehmen operiert unter dem Markennamen Borouge International; 
Markenversprechen "Essential materials, advancing the world" 
unterstreicht den Anspruch, innovative Lösungen in Endmärkten von 
Energie, Mobilität und KI-Infrastruktur bis hin zu nachhaltiger 
Verpackung und dem Gesundheitswesen voranzutreiben 

OMV Aktiengesellschaft ("OMV") und XRG, der internationalen 
Investmentgesellschaft von ADNOC, geben heute die erfolgreiche 
Gründung von Borouge Group International AG bekannt. Das Unternehmen 
operiert unter dem Markennamen "Borouge International". Es ist der 
weltweit führende Polyolefin-Pure-Player und der viertgrößte 
Polyolefin-Produzent mit Premium-Produkten, wegweisender Technologie 
und globaler Präsenz. 

Borouge International ist durch die Zusammenlegung von Borouge 
Plc und Borealis entstanden, gefolgt von der Übernahme von NOVA 
Chemicals durch die neue Gesellschaft. Borouge International vereint 
die hochkomplementären Stärken dreier Polyolefin-Marktführer, 
profitiert von einer der geografisch am stärksten diversifizierten 
und innovativsten Plattformen im Sektor und wird zudem von den 
langfristig orientierten Aktionären OMV und XRG gestützt. 

Dr. Sultan Al Jaber, Executive Chairman von XRG , sagte: "Dieser 
Meilenstein markiert die erfolgreiche Gründung von Borouge 
International und beschleunigt den Anspruch von XRG, eine weltweit 
führende Chemieplattform aufzubauen. Mit der Zusammenführung von 
Borouge und Borealis und der Übernahme von NOVA Chemicals schaffen 
wir einen globalen Polyolefin-Marktführer mit einzigartiger 
Technologie, einem resilienten Geschäftsmodell und Zugang zu 
wachstumsstarken Märkten. Borouge International ist bestens 
aufgestellt, um die weltweit steigende Nachfrage nach 
fortschrittlichen Materialien zu bedienen. Gleichzeitig unterstützen 
wir die industrielle Entwicklung, treiben wirtschaftliche 
Diversifizierung voran und stärken die Rolle der VAE als 
verlässlicher Partner in der globalen Energie- und Chemieindustrie." 

Dr. Alfred Stern, Vorstandsvorsitzender und CEO von OMV , sagte: 
"Gemeinsam mit unserem langjährigen Partner ADNOC lassen wir unsere 
Vision Wirklichkeit werden, einen globalen Polyolefin-Marktführer zu 
schaffen. Der neue Polyolefin-Champion Borouge International wird 
sich weltweit mit innovativen Produkten, Zugang zu kostengünstigen 
Rohstoffen, Kundennähe und einer robusten Kapitalstruktur 
durchsetzen. Der Abschluss der Transaktion ist ein bedeutender 
Schritt für die gesamte Branche und für OMV. Er festigt unsere 
Marktposition als integriertes Energie-, Kraftstoff- und 
Chemieunternehmen. Borouge International beschleunigt unsere 
Wachstumsstrategie im Chemiebereich mit seiner einzigartigen 
Fähigkeit, Synergien zu realisieren und auf den marktführenden 
Positionen seiner jeweiligen Geschäftsbereiche aufzubauen. Die 
Transaktion erfüllt unseren Unternehmenszweck "Re-inventing everyday 
essentials" und zahlt auf unsere Mission ein, langfristig und 
nachhaltig Wert für die Aktionär:innen von OMV zu schaffen. Die 
Gründung von Borouge International etabliert ein neues Weltklasse- 
Unternehmen mit Hauptsitz im Herzen Europas und Produktion auf drei 
Kontinenten. Es wird an vorderster Front wegweisende Lösungen für 
erneuerbare Energien und die Kreislaufwirtschaft liefern." 

Der neue Branchenchampion hat seine weltweite Zentrale und seinen 
Firmensitz in Österreich, mit dem regionalen Hauptsitz in den 
Vereinigten Arabischen Emiraten. Borouge International hat 
Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien. Innovationszentren 
in Österreich, den VAE, Kanada, Finnland, Schweden und China treiben 
Innovationen in zentralen Nachfragemärkten voran und sichern eine 
enge Zusammenarbeit mit Kunden. Borouge International wird seine 
integrierten globalen Produktionsstandorte und den vorteilhaften 
Rohstoffzugang nutzen, um weltweite Resilienz in der Lieferkette zu 
gewährleisten. 

Borouge International profitiert von einem starken, resilienten 
Margenprofil und von deutlich über 500 Millionen US-Dollar 
identifizierten EBITDA-Synergien pro Jahr, von denen 75 Prozent 
innerhalb der ersten drei Jahre erwartet werden. Die globale 
Reichweite des Unternehmens, langfristig orientierte Aktionäre und 
eine robuste Kapitalstruktur sichern Resilienz über den gesamten 
Geschäftszyklus und erhöhen die Fähigkeit, anhaltende Performance und 
nachhaltigen Wert für Aktionär:innen zu erzielen. 

Größe, proprietäre Technologie und operative Stärke von Borouge 
International positionieren das Unternehmen optimal, um Materialien 
und Technologien zu liefern, die die Transformation der globalen 
Wirtschaft vorantreiben. Die ambitionierte Wachstumsstrategie 
ermöglicht die Monetarisierung der starken Innovationsfähigkeit des 
Unternehmens, die sich aus proprietären Technologien in zentralen 
Kundenmärkten ergibt - von Energie, Mobilität und KI-Infrastruktur 
bis hin zu nachhaltiger Verpackung und Gesundheitslösungen. Mit 
aktuellen Wachstumsprojekten wie dem 1,4 Millionen Tonnen umfassenden 
Standort Borouge 4 (derzeit zu 70 Prozent im Besitz von ADNOC und zu 
30 Prozent im Besitz von OMV) verfügt Borouge International über 
Zugang zu einer weltweit führenden Produktionskapazität von 13,6 
Millionen Tonnen pro Jahr. Durch diese Transaktion haben die 
Aktionäre einen echten globalen Polyolefin-Champion geschaffen. 

Das kürzlich ernannte Führungsteam von Borouge International 
vereint jahrzehntelange Führungserfahrung in den internationalen 
Chemie-, Rohstoff- und Raffineriesektoren. Der Vorstand besteht aus 
Roger Kearns (Chief Executive Officer), Dr. Stefan Doboczky (Chief 
Commercial Officer) und Dr. Hasan Karam (Chief Operating Officer). 
Daniel Turnheim, derzeit CFO von Borealis, wird Interim-CFO (Interim- 
Chief Financial Officer) von Borouge International. 

Wie im März 2025 angekündigt, wurde der Anteil von ADNOC an 
Borouge International nun auf XRG übertragen, eine hundertprozentige 
Tochtergesellschaft von ADNOC. Dies ergänzt die globale 
Chemieplattform von XRG und unterstreicht den Anspruch, zu den drei 
weltweit führenden Chemieinvestoren zu gehören. Borouge International 
wird als gleichberechtigte Partnerschaft von OMV und XRG gemeinsam 
kontrolliert, die jeweils eine 50-prozentige Beteiligung halten. Als 
langfristig orientierte, auf Wertschöpfung fokussierte Aktionäre sind 
beide Unternehmen der Ausschöpfung des vollen Potenzials von Borouge 
International verpflichtet, einschließlich der Realisierung 
identifizierter und künftiger Synergien. 

OMV und XRG bekräftigen die Bedeutung des zuvor angekündigten 
geplanten Aktientauschangebots, das eine vereinfachte Struktur 
schaffen und die Wertschöpfung aus der neuen globalen 
Wachstumsplattform ermöglichen soll. Der Zeitpunkt des beabsichtigten 
Aktientauschangebots, das Borouge Plc Aktien in Borouge Group 
International AG Aktien umwandelt, wird auf die künftige 
Kapitalerhöhung des neuen Unternehmens abgestimmt, um den Wert für 
alle Aktionär:innen zu maximieren. Das Aktientauschangebot ist für 
2027 geplant, vorbehaltlich der Marktbedingungen und der Genehmigung 
durch die Kapitalmarktaufsicht der Vereinigten Arabischen Emirate. 
Bis dahin wird Borouge Group International AG in Privatbesitz bleiben 
und Borouge Plc Aktien werden weiterhin an der Abu Dhabi Securities 
Exchange (ADX) gehandelt. 

Borouge International hat kürzlich A (Negative) / Baa1 (Stable) / 
A- (Stable) Ratings von S&P, Moody's und Fitch erhalten. Diese 
bestätigen seine robuste finanzielle Aufstellung und Kapitalstruktur 
sowie die Fähigkeit, auf eine Reihe langfristiger 
Finanzierungsoptionen zuzugreifen. OMV und XRG beabsichtigen, die 
Investment-Grade-Kreditratings für Borouge International 
aufrechtzuerhalten. 

Zum Abschluss der Transaktion wurde die neue Markenidentität von 
Borouge International vorgestellt: 
https://brandportal.omv.com/share/BbS74yVmN4gj1DY1ruAE 

Die neue Marke hebt den Beitrag der zusammengeführten Unternehmen 
von Borouge International und ihre Transformation zu einem starken 
kombinierten Unternehmen hervor, vereint durch eine "One Company, One 
Culture"-Mentalität und getrieben von einem gemeinsamen Anspruch auf 
globale Branchenführerschaft. 

Das neue Markenversprechen von Borouge International - "Essential 
materials, advancing the world" - spiegelt die strategische 
Positionierung des Unternehmens wider: ein führender globaler Akteur 
mit der Größe und dem Zugang zu Rohstoffen, der Innovationsfähigkeit 
und der geografischen Kundenreichweite, um die rasch wachsende 
Nachfrage nach fortschrittlichen Materialien zu bedienen, die 
Verbesserungen im Lebensstandard und die Transformation der globalen 
Wirtschaft antreiben. 

OMV Group Communications 
Sylvia Shin 
SVP Group Communications 
Tel: +43 (1) 40440-0 
media.relations@omv.com 

OMV Investor Relations: 
Florian Greger 
SVP Investor Relations & Sustainability 
Tel.: +43 (1) 40440-21600 
investor.relations@omv.com 

XRG 
Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: media@xrg.com 

Über Borouge International 

Borouge Group International AG ("Borouge International") ist ein 
neu gegründeter globaler Polyolefin-Champion, der durch den 
aktienbasierten Zusammenschluss von Borouge und Borealis sowie die 
Übernahme von NOVA Chemicals entstand. 

Mit Hauptsitz in Wien und einemregionalen Hauptsitz in Abu Dhabi 
wird Borouge International als gleichberechtigte Partnerschaft von 
XRG und OMV AG gemeinsam kontrolliert, die nach Abschluss der 
Transaktion jeweils eine 50-prozentige Beteiligung halten. Das neue 
kombinierte Unternehmen wird von einem starken, resilienten 
Margenprofil profitieren. 

Über OMV 

Unser Unternehmenszweck ist es, die Vision "Re-inventing 
Essentials for Sustainable Living in die Tat umzusetzen. OMV wandelt 
sich zu einem integrierten Anbieter nachhaltiger Energie, Kraftstoffe 
und Chemikalien. OMV strebt an, bis spätestens 2050 Netto-Null- 
Emissionen zu erreichen. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2025 einen 
Umsatz von EUR 24 Milliarden und beschäftigte rund 22.300 talentierte 
Mitarbeiter:innen weltweit. Zu den strategischen Beteiligungen von 
OMV gehören OMV Petrom mit 51,2 Prozent und Borouge International mit 
50 Prozent. OMV Aktien werden an der Wiener Börse (OMV) sowie in den 
USA an der OTCQX (OMVKY, OMVJF) gehandelt. Weitere Informationen auf 
www.omv.com 

Über XRG 

XRG ist der internationale Investmentarm von ADNOC. Mit einer 
Bewertung von über 150 Milliarden USD baut XRG ein globales Portfolio 
auf, um die Energienachfrage einer neuen Ära zu bedienen. Mit Fokus 
auf langfristige Wertschöpfung und gemeinsamen Wohlstand investiert 
XRG in den Bereichen Energie und Chemie, um Energiesicherheit und 
essenzielle Materialien für die Welt bereitzustellen. 

Über ADNOC 

ADNOC ist ein führendes, diversifiziertes Energie- und 
Petrochemieunternehmen, das sich vollständig im Besitz des Emirats 
Abu Dhabi befindet. Das Ziel von ADNOC ist es, den Wert der enormen 
Kohlenwasserstoffreserven des Emirats durch verantwortungsvolle und 
nachhaltige Exploration und Produktion zu maximieren, um das 
Wirtschaftswachstum und die Diversifizierung der Vereinigten 
Arabischen Emirate zu unterstützen. Weitere Informationen auf 
www.adnoc.ae 

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: media@adnoc.ae 

Rückfragehinweis: 
   OMV International Media Relations 
   Telefon: 01404400 
   E-Mail: media.relations@omv.com 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/145/aom 

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