Videoanalyse 31.03.2026
Applied Materials ist zurecht ein "Top Pick"
onvista · Uhr
Chipkonzern Applied Materials profitiert weiterhin von einer starken Nachfrage nach KI-Chips.
An der Börse aber ist die Aktie unter Druck, obwohl die Bank of America Applied Materials zuletzt zum "Top Pick" erhob. Martin Goersch checkt die Lage für euch.
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