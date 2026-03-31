Videoanalyse 31.03.2026

Applied Materials ist zurecht ein "Top Pick"

onvista · Uhr
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Chipkonzern Applied Materials profitiert weiterhin von einer starken Nachfrage nach KI-Chips.

An der Börse aber ist die Aktie unter Druck, obwohl die Bank of America Applied Materials zuletzt zum "Top Pick" erhob. Martin Goersch checkt die Lage für euch. 

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Applied Materials

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