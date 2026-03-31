Argan-Aktie mit Kursanstieg – wieso fällt Micron?

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Argan: Zahlen sorgen für Aufmerksamkeit

Starke Ergebnisse, steigende Aufträge und ambitionierte Ziele – doch wie nachhaltig ist die Entwicklung von Argan wirklich? Wir schauen genauer hin, was hinter dem jüngsten Kursanstieg steckt.

Micron: Schwäche trotz Rekorden

Ein deutlicher Rückgang im Kursverlauf von Micron sorgt für Fragen. Ist das nur eine kurzfristige Reaktion oder steckt mehr dahinter? Die Hintergründe überraschen.

Applied Materials: Profiteur des AI-Trends?

Die Investitionen in Halbleiter steigen weiter. Welche Rolle spielt Applied Materials dabei – und wie lange kann diese Dynamik anhalten?