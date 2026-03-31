Argan-Aktie mit Kursanstieg – wieso fällt Micron?
In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Norma Group, MBB, Friedrich Vorwerk, Redcare Pharmacy, Beiersdorf, Nio, Netflix, Argan, Micron und Applied Materials.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Argan: Zahlen sorgen für Aufmerksamkeit
Starke Ergebnisse, steigende Aufträge und ambitionierte Ziele – doch wie nachhaltig ist die Entwicklung von Argan wirklich? Wir schauen genauer hin, was hinter dem jüngsten Kursanstieg steckt.
Micron: Schwäche trotz Rekorden
Ein deutlicher Rückgang im Kursverlauf von Micron sorgt für Fragen. Ist das nur eine kurzfristige Reaktion oder steckt mehr dahinter? Die Hintergründe überraschen.
Applied Materials: Profiteur des AI-Trends?
Die Investitionen in Halbleiter steigen weiter. Welche Rolle spielt Applied Materials dabei – und wie lange kann diese Dynamik anhalten?
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