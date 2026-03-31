Außenminister Wadephul in Kiew: Wir begleiten die Ukraine auf dem Weg in die EU

Kiew, 31. ⁠Mrz (Reuters) - Bundesaußenminister Johann Wadephul hat der Ukraine bei einem Besuch in Kiew erneut die EU-Mitgliedschaft zugesagt. "Wir begleiten sie entschlossen auf dem Weg in die Europäische Union", sagte Wadephul am Dienstag bei seiner Ankunft in Kiew. Er ist zusammen ‌mit anderen EU-Außenministern zum Jahrestag des russischen Massakers in der ukrainischen Stadt Butscha in die Ukraine gereist. Dort soll am Dienstag ein EU-Außenministertreffen stattfinden.

Die ⁠Visite in ⁠Butscha und Kiew sende ein klares Signal: "Die Ukrainerinnen und Ukrainer sind Teil unserer europäischen Familie", sagte Wadephul. Die Botschaft an Russland laute zudem, dass die Verantwortlichen für diesen Krieg und die begangenen Verbrechen nicht ungestraft davonkommen dürften. Deshalb unterstütze die Bundesregierung die Ukraine bei der Sammlung von ‌Beweismitteln und der Dokumentation russischer Verbrechen. "Als Gründungsmitglied der ‌Schadensersatzkommission und mit unserem Einsatz für ein Sondertribunal für das Verbrechen der Aggression gegen die Ukraine tragen wir gemeinsam mit unseren Partnern dazu bei, die rechtliche Aufarbeitung ⁠russischer Gräueltaten zu ermöglichen", betonte Wadephul.

In Butscha, einer Kleinstadt vor Kiew, hatten ‌die russischen Truppen 2022 bei ihrem ⁠Einmarsch in das Nachbarland viele ukrainische Zivilisten getötet. Als ukrainische Soldaten nach einem Monat die Stadt befreiten, fanden sie hunderte Leichen, oft mit Folterspuren.

Wadephul bezeichnete Butscha deshalb als Symbol für russische Kriegsverbrechen in ‌der Ukraine. Der bittere Jahrestag zeige, ⁠dass Sicherheit nur gegen Putins Russland ⁠möglich sei. "Alle Gesprächsangebote der Ukraine, alle Waffenstillstandsangebote beantwortet Moskau nur mit noch mehr Krieg. Mit Bombenhagel, Raketenterror und Drohnenschwärmen", kritisierte er. "Wir müssen klar machen, dass wir den längeren Atem haben, dass wir geschlossen stehen, dass Nachlassen keine Option ist. Das muss die Botschaft des heutigen Treffens sein", forderte der Außenminister. Vor seiner Abreise hatte Wadephul die Sorge geäußert, dass wegen des Iran-Kriegs die Hilfe für die Ukraine vernachlässigt werde.

(Bericht von Andreas ⁠Rinke; redigiert von Isabelle Noack und Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)