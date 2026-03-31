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BUND-Future im Chart-Check: Damoklesschwert Zinsentwicklung! - HSBC Daily Trading TV vom 31.03.2026

HSBC · Uhr
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In dieser Ausgabe von #HSBC Daily Trading TV analysiert Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse HSBC Deutschland, den #BUND-Future.

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