Bundesagentur: Arbeitsmarkt geht ohne Schwung ins Frühjahr

Reuters · Uhr
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Berlin, ⁠31. Mrz (Reuters) - Die übliche Frühjahrsbelebung am deutschen Arbeitsmarkt läuft in diesem Jahr nur schwach ‌an. Die Zahl der Arbeitslosen sank im März gegenüber Februar ⁠zwar ⁠um 49.000 auf 3,021 Millionen, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Dienstag in Nürnberg mitteilte. Das seien 54.000 ‌mehr als vor ‌einem Jahr. Die Arbeitslosenquote ging im Monatsvergleich um 0,1 Prozentpunkte ⁠auf 6,4 Prozent zurück. BA-Chefin ‌Andrea Nahles machte ⁠aber deutlich, dass wenig Dynamik im Arbeitsmarkt sei: "Im März beginnt wie üblich die ‌Frühjahrsbelebung, ⁠dieses Jahr allerdings ohne ⁠nennenswerten Schwung." Unter Herausrechnung der jahreszeitlichen Schwankungen blieb die Arbeitslosigkeit unverändert.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ⁠Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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