Bundesbank: Staatsschulden steigen um 144 Milliarden Euro

Berlin, 31. Mrz (Reuters) - ⁠Der Schuldenberg des deutschen Staates nähert sich der Marke von drei Billionen Euro. Die Verbindlichkeiten von Bund, Ländern, Kommunen und Sozialversicherung erhöhten sich im vergangenen Jahr um 144 Milliarden Euro auf 2,84 Billionen Euro, wie die Bundesbank am Dienstag mitteilte. Das entspricht 63,5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP). 2024 hatte die Schuldenquote noch bei 62,2 Prozent gelegen. Die ‌europäischen Regeln sehen eigentlich eine Obergrenze von 60 Prozent vor. Diese wurde zuletzt 2019 mit 58,7 Prozent eingehalten, bevor die hohen Kosten im Kampf gegen die Corona-Pandemie und die Folgen des russischen Kriegs gegen ⁠die Ukraine zu ⁠Buche schlugen. Experten warnen: In einigen Jahren könnte die Marke von 80 Prozent erreicht werden - auch wegen höherer Zinskosten.

Finanzexperte Friedrich Heinemann vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) rechnet mit einer deutlichen Beschleunigung des Schuldenanstiegs. Die Nutzung des neuen Sondervermögens und die nun rasch steigenden schuldenfinanzierten Verteidigungsausgaben würden künftig in größerem Maße kassenwirksam. "Außerdem müssen jetzt fällig werdende Niedrig-Kupon-Anleihen durch Anleihen mit zu stark gestiegenen Renditen ersetzt werden", warnte Heinemann vor steigenden Zinskosten. ‌Die Rendite für deutsche Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit lag zuletzt über ‌der Marke von drei Prozent und damit auf dem höchsten Stand seit 2011. Vor Beginn des Iran-Kriegs betrug sie etwa 2,7 Prozent. Die für das Schuldenmanagement des Bundes zuständige Finanzagentur will in diesem Jahr erstmals mehr als eine halbe ⁠Billion Euro bei Investoren einsammeln.

Hinzu kommt Heinemann zufolge die Wachstumsbremse durch den neuen Energiepreisschub. Bei der Schuldenquote steige der ‌Zähler – der Schuldenstand - rasch an, während der Nenner – die ⁠Wirtschaftsleistung – stagniere. "Die Fehlverwendung der Investitionsmittel für den Konsum macht wenig Hoffnung, dass Deutschland aus den Schulden herauswachsen kann", sagte der ZEW-Ökonom. "Die Schuldenquote dürfte daher aus heutiger Sicht bis 2040 auf 80 Prozent des BIP steigen."

"EU-HAUSHALT WIRD IMMER MEHR ZU SONDERVERMÖGEN"

Der Anstieg lag im vergangenen Jahr deutlich höher ‌als das vom Statistischen Bundesamt veröffentlichte gesamtstaatliche Defizit von 119 ⁠Milliarden Euro. "Ausschlaggebend dafür ist, dass mit einem ⁠Teil der Schulden Finanzvermögen aufgebaut wurde", erklärte die Bundesbank. "Dies schlägt dann nicht als Defizit zu Buche."

Als EU-Mitgliedstaat verschuldet sich Deutschland nicht nur national, sondern auch auf europäischer Ebene. Diese gemeinschaftlichen Schulden werden zumeist über den EU-Haushalt bedient. Entsprechend ihren Finanzierungsanteilen am EU-Haushalt sind die Mitgliedstaaten daran beteiligt: Der deutsche Anteil liegt derzeit bei etwa einem Viertel. Die Bundesbank schätzt, dass auf Deutschland ein Anteil von etwa 118 Milliarden Euro oder 2,6 Prozent des deutschen BIP an den EU-Schulden entfällt.

"Deutschland muss in diesem Ausmaß europäische Schulden über seine Beitragszahlungen verzinsen und später tilgen, obwohl diese Schulden in den offiziellen nationalen Statistiken nicht auftauchen", sagte ⁠ZEW-Finanzexperte Heinemann. "In gewisser Weise wird der EU-Haushalt aus deutscher Sicht immer mehr zu einem Sondervermögen, in dem zusätzliche nationale Schulden versteckt werden."

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Sabine Ehrhardt - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)