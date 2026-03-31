Dax-Anleger vorsichtig - Energiepreise im Blick

Frankfurt, 31. ⁠Mrz (Reuters) - Das Rätseln der Dax-Anleger um die weiteren Entwicklungen im Nahost-Krieg geht weiter. Der deutsche Leitindex notierte zur Eröffnung am Dienstag knapp im Plus bei 22.578,84 ‌Punkten. Das "Wall Street Journal" hatte US-Präsident Donald Trump in der Nacht zwar mit der Aussage zitiert, er sei ⁠bereit, ⁠die Militärkampagne gegen den Iran zu beenden. Die komplexe Operation zur Wiedereröffnung der für Öltransporte wichtigen Straße von Hormus wolle er jedoch auf einen späteren Zeitpunkt verschieben.

"Die Ruhe ist trügerisch: Unter der Motorhaube des ‌Marktes ist eine ausgeprägte Sektorrotation ‌zu beobachten", sagte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. Die Ölpreise stoppten nach dem Bericht zwar ihren Aufwärtskurs. Dennoch steuerten ⁠sie im März auf ihren größten Monatsanstieg seit Beginn ‌der Aufzeichnungen zu. Dies ⁠ist laut Stanzl vor allem für den Technologiesektor problematisch, weil sich dadurch unter anderem der milliardenschwere Ausbau von KI-Rechenzentren verteuert.

Die Titel der deutschen Halbleiterkonzerne ‌Infineon und Aixtron gaben ⁠rund 2,5 und 1,5 ⁠Prozent nach. Außerdem standen die Finanzberichte kleinerer Unternehmen im Mittelpunkt. Gefragt nach positiv aufgenommenen Geschäftszahlen waren etwa die Aktien von Friedrich Vorwerk und Adesso, die im SDax um rund 3,5 und 1,5 Prozent zulegten. Um 1,5 Prozent nach unten ging es hingegen für Norma.

(Bericht von Sanne Schimanski, redigiert von Philipp ⁠Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)