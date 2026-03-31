Frankfurt, 31. ⁠Mrz (Reuters) - Der Dax wird am Dienstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Gewinnen in den Handel starten. Am Montag hatte der deutsche Leitindex 1,2 Prozent höher bei 22.562,88 Punkten geschlossen. ‌Für gute Stimmung an den europäischen Börsen sorgten Aussagen von US-Präsident Donald Trump über Fortschritte in den Verhandlungen mit dem ⁠Iran. ⁠Die wichtigsten US-Indizes konnten ihre Gewinne hingegen nicht halten.

Am Dienstag beraten EU-Energieminister über eine gemeinsame Reaktion auf die durch den Krieg im Iran ausgelösten Turbulenzen an den Öl- und Gasmärkten. Seit Beginn der Angriffe der USA und Israels auf ‌den Iran Ende Februar und der faktischen ‌Schließung der Straße von Hormus sind die europäischen Gaspreise um mehr als 70 Prozent in die Höhe geschossen. Außerdem reist die EU-Außenbeauftragte ⁠Kaja Kallas gemeinsam mit weiteren EU-Außenministern zu Gesprächen in die ‌ukrainische Hauptstadt Kiew.

Im Fokus steht ⁠zudem die Entwicklung der Inflation. Die gestiegenen Ölpreise trieben die Inflation in Deutschland im März auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren. Am Dienstag folgen ‌die Daten für den gesamten ⁠Euroraum. Die Teuerungsrate dürfte laut ⁠Experten auf 2,6 Prozent gestiegen sein. Im Februar lag sie noch bei 1,9 Prozent. Zudem blicken Anleger auf die deutschen Einzelhandelsumsätze und Importpreise für Februar sowie Arbeitsmarktzahlen für März. Am Nachmittag folgen die Daten zum US-Verbrauchervertrauen in diesem Monat.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Montag

Dax 22.562,88

EuroStoxx50 5.541,79

EuroStoxx50-Future 5.460,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Montag Prozent

Dow Jones 45.216,14 +0,1%

Nasdaq

S&P 500 6.343,72 -0,4%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Dienstag Uhr Prozent

Nikkei 51.232,14 -1,3%

Shanghai 3.908,28 -0,4%

Hang Seng 24.622,13 -0,5%

(Bericht von Sanne ⁠Schimanski, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)