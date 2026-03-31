Dax kaum bewegt - Schwacher März zeichnet sich ab

Der deutsche Aktienmarkt hat sich nach seiner Vortageserholung am Dienstag wenig bewegt und richtungslos präsentiert. Der Dax stieg in etwa eine Stunde nach Handelsstart um 0,1 Prozent auf 22.590 Punkte.

Dennoch deutet sich für den deutschen Leitindex im Monat März wegen des Iran-Krieges ein herber Verlust von mehr als zehn Prozent an.

Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten stieg am Dienstagmorgen um etwa 0,1 Prozent auf 27.826 Zähler.

Für den Eurozonen-Leitindex Euro Stoxx ging es um knapp 0,1 Prozent nach oben.

In Asien zeigten die wichtigsten Börsen am Dienstag wieder Schwäche - allen voran der Handel in Südkorea. Die Ölpreise bleiben auf einem hohen Niveau, da der Iran auch einen Monat nach Beginn der amerikanisch-israelischen Angriffe den Beschuss benachbarter Golfstaaten mit ballistischen Raketen und Drohnen unablässig fortsetzt. Zudem wurde vor der Küste von Dubai ein kuwaitischer Öltanker getroffen. Ein Fass der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete zwischenzeitlich knapp 108 US-Dollar.

Norma sackt ab - Vorsichtiger Ausblick

Die Aktie der Norma Group hat am Dienstag im Handel nach einem verhaltenen Ausblick des Autozulieferers den Rückwärtsgang eingelegt. Auf der Handelsplattform Xetra sackte sie um circa 1,8 Prozent auf 16,80 Euro ab. In den vergangenen fünf Handelstagen hatten die Papiere noch um fast 14 Prozent zugelegt.

Der Verbindungstechnikhersteller setzte sich für das laufende Jahr vorsichtige Wachstumsziele. Der Umsatz könnte um bis zu zwei Prozent zulegen, im schlechten Fall aber auch stagnieren, hieß es. Analysten hatten mit einem Erlösplus im mittleren einstelligen Prozentbereich gerechnet. Die Dividende soll von 40 auf 14 Cent je Aktie sinken. Die vorläufigen Zahlen bestätigte das Unternehmen

(mit Material von dpa-AFX)