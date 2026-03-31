Dax stabil erwartet - Iran-Krieg hält Anleger zurück

Der Dax steht am Dienstag vor einem wenig bewegten Handelsauftakt. Anleger nehmen wegen des Kriegs im Iran eine abwartende Haltung ein. Um acht Uhr signalisierte der X-Dax den Dax bei 22.650 Punkten und damit etwa 0,4 Prozent im Plus. Dies deutet an, dass er den Puffer zur Marke von 22.000 Punkten, der am Vortag wieder vergrößert wurde, vorerst halten kann.

Der Dax würde sich damit im Umfeld des Iran-Krieges leicht positiv abheben vom Handel in Asien, wo die wichtigsten Börsen am Dienstag wieder Schwäche zeigten - allen voran der Handel in Südkorea. Auch die Ölpreise bleiben auf einem hohen Niveau, nachdem ein Öltanker vor Dubai getroffen wurde. Saudi-Arabien, Kuwait, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate meldeten erneute Angriffe.

Dow Jones ist stabil

In einem weiterhin von Nervosität geprägten Umfeld hat sich der US-Leitindex Dow Jones Industrial am Montag mit Mühe stabilisiert. Anleger schwankten weiterhin zwischen Hoffen und Bangen, was die Lage im Nahen Osten betrifft. Die konjunktursensiblen Technologiewerte gerieten erneut unter Druck, wobei Aktien von Chipherstellern einmal mehr deutliche Einbußen hinnehmen mussten.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 45.216 + 0,11 Prozent S&P 500 6.343 + 0,39 Prozent Nasdaq 20.794 + 0,73 Prozent

Asiens Börsen verzeichnen Verluste

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag nachgegeben.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 51.409 - 0,92 Prozent Hang Seng 24.647 - 0,4 Prozent CSI 300 4.482 - 0,2 Prozent

Renten

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 125,38 + 0,28 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,04 + 0.008 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,32 - 0.019 Prozentpunkte

Devisen

Rohöl

Sorte Preis Veränderung Brent 107,19 USD - 0,20 USD WTI 102,74 USD - 0,14 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT SÜDZUCKER AUF 'OVERWEIGHT' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 15 (9) EUR

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR LEG IMMOBILIEN AUF 60 (70) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR VONOVIA AUF 23 (24) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR JENOPTIK AUF 32 (31) EUR - 'BUY'

- BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR PROSIEBENSAT.1 AUF 4,30 (8,15) EUR - 'MARKET-PERFORM'

- CITIGROUP STARTET RHEINMETALL MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 1480 EUR

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR CTS EVENTIM AUF 95 (110) EUR - 'OVERWEIGHT'

- UBS HEBT BEIERSDORF AUF 'NEUTRAL' (SELL) - ZIEL 80 (90) EUR

- JEFFERIES NIMMT THERMO FISHER SCIENT MIT 'BUY' WIEDER AUF - ZIEL 600 USD

- BARCLAYS HEBT DOMINO'S PIZZA AUF 'EQUAL WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 190 PENCE

- BARCLAYS SENKT JD WETHERSPOON AUF 'UNDERWEIGHT' (OW) - ZIEL 540 (825) PENCE

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR PHILIPS AUF 29,50 (31) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BERENBERG SENKT GIVAUDAN AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 2915 (3580) CHF

- CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR KERING AUF 272 (316) EUR - 'NEUTRAL'

- CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR VOLVO B AUF 344 (358) SEK - 'BUY'

- WDH/GOLDMAN HEBT HELLENIQ ENERGY AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 11,2 (8,5) EUR

- WDH/ODDO BHF HEBT PORR AUF 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - ZIEL 41,5 (36,0) EUR

- WDH/RBC STARTET KIER GROUP MIT 'SECTOR PERFORM' - ZIEL 215 PENCE

Termine Unternehmen

07:00 DEU: Dermapharm Holding, Jahreszahlen (detailliert)

07:10 DEU: Norma Group, Jahreszahlen (detailliert) und Geschäftsbericht

07:30 DEU: Energiekontor, Jahreszahlen

07:30 DEU: Auto1 Group, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Adesso, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk)

07:30 DEU: Friedrich Vorwerk, Jahreszahlen

07:50 DEU: MBB SE, Jahreszahlen (detailliert) (15.00 Telefoncall)

13:00 FIN: Fortum, Hauptversammlung

13:00 SWE: Volvo Cars, Hauptversammlung

14:00 SWE: Ericsson, Hauptversammlung

18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Jahreszahlen

22:15 USA: Nike, Q3-Zahlen

DEU: PSI, Jahreszahlen

ITA: UniCredit, Hauptversammlung und außerordentliche Hauptversammlung

Termine Konjunktur

DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland

DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers

01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 3/26

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 2/26

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 2/26

01:50 JPN. Industrieproduktion 2/26 (vorläufig)

03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26

06:30 NLD: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)

07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 2/26

08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 2/26

08:00 DEU: Außenhandelspreise 2/26

08:00 GBR: BIP Q4/25 (endgültig)

08:00 GBR: Privatkonsum Q4/25 (endgültig)

08:00 GBR: Staatsausgaben Q4/25 (endgültig)

08:00 GBR: Im- und Exporte Q4/25 (endgültig)

08:45 FRA: Konsumausgaben 2/26

08:45 FRA: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)

09:00 AUT: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 3/26

10:00 POL: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)

10:30 PRT: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)

15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 1/26

15:45 USA: MNI Chicago PMI 3/26

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 3/26

16:00 USA: JOLTS Offene Stellen 2/26

(mit Material von dpa-AFX)