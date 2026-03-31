Deutsche Aktien steigen leicht – Redcare legt zweistellig zu

Die Gewinne am deutschen Aktienmarkt seit Wochenbeginn können den für Anleger düsteren Monat März kaum aufhellen. Zwar ging der Dax am Dienstag nach Spekulationen über ein baldiges Kriegsende in Nahost mit einem Plus von 0,5 Prozent auf 22.680 Punkten aus dem letzten Handelstag des Monats und baute damit sein Erholungsplus vom Montag etwas aus.

Doch seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar hat der deutsche Leitindex dennoch letztlich etwas mehr als zehn Prozent eingebüßt, was der größte Verlust seit Juni 2022 ist. Für das erste Quartal steht ein Minus von 7,4 Prozent zu Buche.

MDax mit Minus von elf Prozent im März

"Der Dax atmet kurz auf, mehr ist es noch nicht", resümierte Chef-Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. Er glaubt noch nicht so recht an eine Bodenbildung im Dax - ebenso wenig wie an ein schnelles Ende des Irankriegs.

Der MDax mit den mittelgroßen Unternehmen Werten stieg am Dienstag um 1,3 Prozent auf 28.151 Zähler, hat im März aber insgesamt knapp elf Prozent verloren. Europaweit sah es nicht allzu viel anders aus. Der Eurozonen-Leitindex Euro Stoxx beendete den letzten Tag des Monats mit einem Plus von 0,5 Prozent auf 5.570 Punkte.

Außerhalb der Euroregion legten auch die Börsen in London und Zürich zu. Doch allesamt schauen für März auf herbe Verluste zurück.

Höhere Gewinne in den US-Indizes

In den USA ging es am Dienstag zum Handelsschluss in Europa für Dow Jones Industrial und Nasdaq 100 etwas deutlicher nach oben. Die Verluste im Monatsverlauf werden obendrein vergleichsweise geringer ausfallen, denn die USA sind weitaus weniger auf die Öl- und Gastransporte aus Nahost angewiesen als europäische Länder.

Positive Impulse lieferte zuletzt das "Wall Street Journal". Wie die Wirtschaftszeitung berichtet, soll US-Präsident Donald Trump seinen Beratern mitgeteilt haben, er sei bereit, den Militäreinsatz im Iran zu beenden. Und das, selbst wenn die strategisch wichtige Straße von Hormus weiterhin weitgehend gesperrt bleibe.

Ungeachtet dessen setzte der Iran den Beschuss benachbarter Golfstaaten mit ballistischen Raketen und Drohnen fort. Vor der Küste von Dubai wurde obendrein ein kuwaitischer Öltanker getroffen. Der Brent-Ölpreis - derzeit ein wichtiger Gradmesser für die Konjunktur- und Inflationssorgen - zeigte sich weiter auf hohem Niveau über 100 US-Dollar. Die Auswirkungen auf die Inflation in der Eurozone sind bereits sichtbar geworden, wie der Anstieg der Verbraucherpreise im März zeigt.

Redcare-Aktie legt zweistellig zu

Größter Gewinner in den Dax-Indizes war am Dienstag die Aktie von Redcard Pharmacy. Der Kurs legte bis zum Handelsschluss um gut zwölf Prozent zu. Damit knüpfte der Kurs an seine fast achtprozentigen Gewinne vom Montag an. Die Aktie war zu Wochenbeginn im frühen Handel zunächst auf ein Tief seit 2019 gefallen, hatte anschließend aber kräftig zugelegt. Der Anteilsschein des Konkurrenten Doc Morris gewann in der Schweiz ebenfalls zweistellig.

Im bisherigen Jahresverlauf steht trotz des nunmehr über 20-prozentigen Kursgewinns von Redcare in nur zwei Tagen aber immer noch ein Verlust von gut 40 Prozent zu Buche. Damit nimmt die Aktie den vorletzten Platz im 50 Werte umfassenden MDax der mittelgroßen Unternehmen ein. Noch schlechter hat sich seit dem Auftakt 2026 nur die Aktie des Online-Gebrauchtwagenhändlers Auto1 entwickelt.

(mit Material von dpa-AFX)

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