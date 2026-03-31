Deutsche Anleihen: Kursgewinne

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Dienstag gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte um 0,34 Prozent auf 125,44 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 3,00 Prozent. Auch in anderen Ländern der Eurozone gaben die Renditen nach.

Gestützt wurden die Kurse durch Meldungen, denen zufolge die USA ein Ende des Iran-Kriegs anstreben könnte. Wie die Zeitung "Wall Street Journal" berichtet, soll US-Präsident Donald Trump seinen Beratern mitgeteilt haben, er sei bereit, den Militäreinsatz im Iran zu beenden. Dies solle geschehen, selbst wenn die strategisch wichtige Straße von Hormus weiterhin weitgehend gesperrt bleibe. Allerdings veränderten sich die Aussagen von Trump zuletzt häufig.

Ein Ende des Kriegs würde für Erleichterung sorgen, auch wenn die Öffnung der Straße von Hormus entscheidend für die Entwicklung der Ölpreise ist. Allerdings geht der Krieg bisher unvermindert weiter. So setzte der Iran seinen Beschuss benachbarter Golfstaaten fort.

Die gestiegenen Ölpreise treiben bereits die Inflation. So legte in Frankreich die Inflationsrate im März deutlich zu. Auch in Deutschland war die Inflation stark gestiegen. Die Erwartung, dass die Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen anheben könnte, hatte zuletzt immer wieder die Kurse belastet. Am Vormittag werden die Inflationszahlen für die gesamte Eurozone veröffentlicht./jsl/jkr/jha/

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
E
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1

Das könnte dich auch interessieren

Vorbörse 30.03.2026
Dax dürfte mit leichten Verlusten in die Woche startengestern, 06:03 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Geldpolitik
EZB-Vertreter dämpfen Erwartung an Zinserhöhunggestern, 08:40 Uhr · dpa-AFX
EZB-Vertreter dämpfen Erwartung an Zinserhöhung
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 29.03.2026
Märkte im Rückwärtsgang: Der März 2026 wird zum Warnsignal29. März · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Kriegsende dürfte keine neuen Rekordkurse bringen29. März · onvista-Partners
Alle Premium-News