Deutsche Importpreise vor Iran-Krieg erneut deutlich gesunken

Berlin, 31. ⁠Mrz (Reuters) - Die deutschen Importpreise sind vor Ausbruch des Iran-Kriegs erneut deutlich gesunken. Im Februar fielen sie um 2,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Auch in den beiden ‌Vormonaten hatte es einen Rückgang in dieser Höhe gegeben. Von Januar auf Februar verteuerten sich die nach Deutschland eingeführten Waren dagegen ⁠um 0,3 ⁠Prozent.

Der Iran-Krieg dürfte die Importkosten aber ab März in die Höhe treiben. Erdöl und Gas haben sich seit Beginn der israelisch-amerikanischen Angriffe auf den Iran am 28. Februar auf den Weltmärkten stark verteuert, weil es zu Lieferausfällen gekommen ist. Im Februar hatten sich ‌Energieimporte noch um 20,9 Prozent im Vergleich ‌zum Vorjahresmonat verbilligt. "Auf die Februar-Ergebnisse der Import- und auch der Exportpreise hatten die Kriegshandlungen im Iran und dem Nahen Osten seit dem 28. Februar ⁠2026 keinen Einfluss", betonten die Statistiker.

Da die deutsche Wirtschaft sehr viele ‌Vorprodukte und Rohstoffe aus dem Ausland ⁠bezieht, wirken sich Einfuhrpreise früher oder später auch auf die allgemeine Inflation aus. Im März stieg die Teuerungsrate bei den Verbraucherpreisen bereits auf 2,7 Prozent - den höchsten Stand seit ‌mehr als zwei Jahren. Dabei ⁠verteuerte sich Energie mit 7,2 Prozent ⁠besonders stark. "Dies ist der erste Preisanstieg bei Energie seit Dezember 2023", betonten die Statistiker.

Dieser Anstieg der Inflationsrate dürfte erst der Anfang sein, sagen Ökonomen voraus. "Der Sprung bei den Energiepreisen wird sich in den kommenden Monaten in viele Kalkulationen hineinfressen und zu Preiserhöhungen führen", sagte etwa der Finanzexperte des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), Friedrich Heinemann. Viele Experten gehen davon aus, dass die Teuerungsrate ⁠die Marke von drei Prozent übertreffen könnte.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Kerstin Dörr - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)