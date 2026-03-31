Diese Dax-Aktie könnte neuen Aufwärtstrend beginnen

onvista · 31.03.2026, 13:43 Uhr Uhr

Schon lange warte ich auf eine Einstiegs-Gelegenheit, da der langfristige Trend weiter nach oben zeigt. Jetzt ist sie gekommen und bietet mehr als ein Drittel Aufwärtspotenzial.