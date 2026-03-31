Trading-Impuls

Diese Dax-Aktie könnte neuen Aufwärtstrend beginnen

onvista · Uhr

Schon lange warte ich auf eine Einstiegs-Gelegenheit, da der langfristige Trend weiter nach oben zeigt. Jetzt ist sie gekommen und bietet mehr als ein Drittel Aufwärtspotenzial.

Artikel teilen:
Dax Logo
Quelle: Jearu / AdobeStock

Seit mehreren Monaten warte ich bei einem ehemaligen Highflyer des deutschen Aktienmarkts auf eine attraktive Einstiegschance in den übergeordneten langfristigen Aufwärtstrend. Diese Chance ist nun gekommen.

Weiterlesen mit onvista Plus

Dein Vorsprung an der Börse

Mit Plus alle Analysen und Investmentideen freischalten. Trends früher erkennen, Chancen am Markt nutzen.
  • Alle Plus-Artikel im Web & App
  • Wissensvorsprung durch exklusive Analysen und Marktberichte
  • Trading-Setups & Investmentideen von Experten
  • Monatlich nur 14,90 € - jederzeit online kündbar
  • Sicher per Kreditkarte, Lastschrift, Apple Pay oder Google Pay zahlen
  • Neukundenangebot: 7 Tage kostenlos testen
Jetzt 7 Tage gratis lesen
Du hast bereits ein Abo? Einloggen
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX

Das könnte dich auch interessieren

Dax Tagesrückblick 30.03.2026
Dax legt zum Wochenstart zu - Ölpreis bleibt hochgestern, 15:55 Uhr · onvista
Dax als Wort auf Chart
Vorbörse 31.03.2026
Dax stabil erwartet - Iran-Krieg hält Anleger zurückheute, 06:13 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Börse am Morgen 30.03.2026
Dax leicht im Minus – Kursdebakel bei Suss Microtecgestern, 07:57 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 29.03.2026
Märkte im Rückwärtsgang: Der März 2026 wird zum Warnsignal29. März · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Kriegsende dürfte keine neuen Rekordkurse bringen29. März · onvista-Partners
Alle Premium-News