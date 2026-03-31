Diese Dax-Aktie könnte neuen Aufwärtstrend beginnen
onvista · Uhr
Schon lange warte ich auf eine Einstiegs-Gelegenheit, da der langfristige Trend weiter nach oben zeigt. Jetzt ist sie gekommen und bietet mehr als ein Drittel Aufwärtspotenzial.
Quelle: Jearu / AdobeStock
Seit mehreren Monaten warte ich bei einem ehemaligen Highflyer des deutschen Aktienmarkts auf eine attraktive Einstiegschance in den übergeordneten langfristigen Aufwärtstrend. Diese Chance ist nun gekommen.
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