dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax stabil erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - DAX STABIL ERWARTET - Der Dax steht am Dienstag vor einem wenig bewegten Handelsauftakt. Anleger nehmen wegen des Kriegs im Iran eine abwartende Haltung ein. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt 0,04 Prozent höher auf 22.573 Punkte. Dies deutet an, dass er den Puffer zur Marke von 22.000 Punkten, der am Vortag wieder vergrößert wurde, vorerst halten kann. Der Dax würde sich damit im Umfeld des Iran-Krieges leicht positiv abheben vom Handel in Asien, wo die wichtigsten Börsen am Dienstag wieder Schwäche zeigten - allen voran der Handel in Südkorea. Auch die Ölpreise bleiben auf einem hohen Niveau, nachdem ein Öltanker vor Dubai getroffen wurde. Saudi-Arabien, Kuwait, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate meldeten erneute Angriffe.

USA: - DOW STABIL - In einem weiterhin von Nervosität geprägten Umfeld hat sich der US-Leitindex Dow Jones Industrial am Montag mit Mühe stabilisiert. Anleger schwankten weiterhin zwischen Hoffen und Bangen, was die Lage im Nahen Osten betrifft. Die konjunktursensiblen Technologiewerte gerieten erneut unter Druck, wobei Aktien von Chipherstellern einmal mehr deutliche Einbußen hinnehmen mussten. Der Dow schloss 0,11 Prozent im Plus bei 45.216,14 Punkten, nachdem er im Handelsverlauf auf den tiefsten Stand seit September letzten Jahres abgerutscht war.

ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag nachgegeben. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte nach dem schwachen Wochenstart weitere 1,3 Prozent ein. In China und Hongkong waren die Verluste erneut geringer. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong büßte zulezt 0,5 Prozent ein. Für den CSI 300 , der die wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen abbildet, ging es um 0,6 Prozent nach unten.

DAX 22.562,88 1,18% XDAX 22.446,35 1,75% EuroSTOXX 50 5.541,79 0,65% Stoxx50 4.848,77 0,85% DJIA 45.216,14 0,11% S&P 500 6.343,72 -0,40% NASDAQ 100 22.953,38 -0,78%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

Bund-Future 125,38 0,28%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1466 0,00% USD/Yen 159,53 -0,11% Euro/Yen 182,91 -0,12%

BITCOIN:

Bitcoin 67.390 0,99% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 107,19 -0,20 USD WTI 102,74 -0,14 USD

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