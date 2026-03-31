EQS-Adhoc: Branicks Group AG: Stillhaltevereinbarungen für Schuldscheine mit Fälligkeit März/April - Ganzheitliches Finanzierungskonzept in Arbeit

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EQS-Ad-hoc: Branicks Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Branicks Group AG: Stillhaltevereinbarungen für Schuldscheine mit Fälligkeit März/April - Ganzheitliches Finanzierungskonzept in Arbeit

31.03.2026 / 19:14 CET/CEST
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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

Branicks Group AG: Stillhaltevereinbarungen für Schuldscheine mit Fälligkeit März/April - Ganzheitliches Finanzierungskonzept in Arbeit

  • Stillhaltevereinbarungen für im März und April fällige Schuldscheindarlehen getroffen
  • Einbezug der Anleihegläubiger in die Gespräche
  • Gesamtlösung für Verbindlichkeiten als Ziel

Frankfurt am Main, 31. März 2026. Die Branicks Group AG (Branicks), ISIN: DE000A1X3XX4, eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, hat heute mit den wesentlichen Gläubigern der Schuldscheindarlehen mit Fälligkeit im März und April 2026 im Gesamtnennbetrag von EUR 87,0 Mio. Stillhaltevereinbarungen bis Ende Juni 2026 getroffen.

Die bereits laufenden Gespräche zur Refinanzierung der in 2026 fälligen Finanzverbindlichkeiten werden fortgesetzt und ausgeweitet. Vor dem Hintergrund der umgesetzten Stillhaltevereinbarungen ist das Ziel die Aufstellung eines tragfähigen Gesamtfinanzierungskonzeptes. Der Vorstand hat heute dementsprechend beschlossen, insbesondere auch zeitnah die Gläubiger der am 22. September 2026 fälligen Anleihe in Höhe von EUR 400 Mio. in die Gespräche einzubeziehen.

Die Gesellschaft wird den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit über den weiteren Fortgang entsprechend den gesetzlichen Anforderungen informieren.

IR-Kontakt Branicks Group AG:

Jasmin Dentz

Neue Mainzer Straße 32-36

60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1492

ir@branicks.com

Ende der Insiderinformation

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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Branicks Group AG
Neue Mainzer Straße 32-36
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon:+49 69 9454858-1492
Fax:+49 69 9454858-9399
E-Mail:ir@branicks.com
Internet:www.branicks.com
ISIN:DE000A1X3XX4, DE000A12T648, DE000A2GSCV5, DE000A2NBZG9
WKN:A1X3XX, A12T64, A2GSCV, A2NBZG
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg
EQS News ID:2301794
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