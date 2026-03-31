EQS-Adhoc: Readcrest Capital AG: Verkauf des Pflegeheimgeschäfts in Großbritannien

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EQS-Ad-hoc: Readcrest Capital AG / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Verkauf von Unternehmensteilen
Readcrest Capital AG: Verkauf des Pflegeheimgeschäfts in Großbritannien

31.03.2026 / 07:04 CET/CEST
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Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Readcrest Capital AG: Verkauf des Pflegeheimgeschäfts in Großbritannien

Hamburg, den 31. März 2026 – Die Readcrest Capital AG („Gesellschaft“, ISIN DE000A0LE3J1; WKN A0LE3J) gibt bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft Verträge über den vollständigen Verkauf ihres britischen Pflegeheimgeschäfts zu einem anfänglichen Kaufpreis von £ 44 Mio. (ca. EUR 50,6 Mio.) unterzeichnet hat, wobei unter bestimmten Voraussetzungen zusätzliche Erlöse möglich sind.

Die Gesellschaft wird den Erlös zur Tilgung von Schulden, zum Erwerb kleinerer britischer Betreiber von häuslicher Pflege sowie für Investitionen in deutsche Immobilienprojekte verwenden.

Kontakt
Readcrest Capital AG
Rolf Elgeti, Dr. Marcus Kiefer – Vorstände
Schopenstehl 22, D-20095 Hamburg
Tel.: +49 40 679 580-22
info@readcrest.com
www.readcrest.com

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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Readcrest Capital AG
Schopenstehl 22
20095 Hamburg
Deutschland
Telefon:+49 (0)40 67958022
E-Mail:info@readcrest.com
Internet:www.readcrest.com
ISIN:DE000A0LE3J1
WKN:A0LE3J
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate BSX
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