EQS-Adhoc: RIXX Invest AG: RIXX Invest AG prüft strategische Optionen für US-Vermögenswerte
EQS-Ad-hoc: RIXX Invest AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Mergers und Acquisitions / Verkauf von Unternehmensteilen
RIXX Invest AG: RIXX Invest AG prüft strategische Optionen für US-Vermögenswerte
31.03.2026 / 14:30 CET/CEST
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RIXX Invest AG prüft strategische Optionen für US-Vermögenswerte
Berlin, 31. März 2026, 14:00 Uhr, CET: Der Vorstand der RIXX Invest AG hat beschlossen, einen strukturierten Prozess zur Prüfung strategischer Optionen in Bezug auf die US-Tochtergesellschaft Rattlesnake Oil & Gas Co. LLC einzuleiten. Hierzu gehört insbesondere die Einholung indikativen Marktfeedbacks/Angeboten zu wesentlichen Vermögenswerten.
Eine Entscheidung über eine Transaktion, insbesondere einen Verkauf, ist bislang nicht getroffen. Über wesentliche weitere Entwicklungen wird die Gesellschaft – soweit erforderlich – informieren.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: RIXX Invest AG Kurfürstendamm 194 10707 Berlin Deutschland
Telefon: +49 30 6293 198 70
Email: info@rixx-invest.com
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