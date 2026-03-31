EQS-Adhoc: RIXX Invest AG: RIXX Invest AG prüft strategische Optionen für US-Vermögenswerte

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EQS-Ad-hoc: RIXX Invest AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Mergers und Acquisitions / Verkauf von Unternehmensteilen
RIXX Invest AG: RIXX Invest AG prüft strategische Optionen für US-Vermögenswerte

31.03.2026 / 14:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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RIXX Invest AG prüft strategische Optionen für US-Vermögenswerte

Berlin, 31. März 2026, 14:00 Uhr, CET: Der Vorstand der RIXX Invest AG hat beschlossen, einen strukturierten Prozess zur Prüfung strategischer Optionen in Bezug auf die US-Tochtergesellschaft Rattlesnake Oil & Gas Co. LLC einzuleiten. Hierzu gehört insbesondere die Einholung indikativen Marktfeedbacks/Angeboten zu wesentlichen Vermögenswerten.

Eine Entscheidung über eine Transaktion, insbesondere einen Verkauf, ist bislang nicht getroffen. Über wesentliche weitere Entwicklungen wird die Gesellschaft – soweit erforderlich – informieren.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: RIXX Invest AG Kurfürstendamm 194 10707 Berlin Deutschland

Telefon: +49 30 6293 198 70

Email: info@rixx-invest.com

Disclaimer: Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmten Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Tatsächliche Ergebnisse können erheblich von den prognostizierten abweichen.

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Fax:+49 30 629319873
E-Mail:info@rixx-invest.com
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