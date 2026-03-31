EQS-AFR: Investitionsbank Berlin: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Investitionsbank Berlin / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Investitionsbank Berlin: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



31.03.2026 / 14:46 CET/CEST

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Hiermit gibt die Investitionsbank Berlin bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 17.04.2026

Ort:

https://www.ibb.de/de/ueber-uns/finanzberichte/finanzberichte.html

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Investitionsbank Berlin Bundesallee 210 10719 Berlin Deutschland Internet: www.ibb.de

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