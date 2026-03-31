EQS-AFR: Investitionsbank Berlin: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Investitionsbank Berlin / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Investitionsbank Berlin: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
31.03.2026 / 14:46 CET/CEST
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Hiermit gibt die Investitionsbank Berlin bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 17.04.2026
Ort:
https://www.ibb.de/de/ueber-uns/finanzberichte/finanzberichte.html
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Investitionsbank Berlin
|Bundesallee 210
|10719 Berlin
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