EQS-AFR: Investitionsbank Berlin: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Investitionsbank Berlin / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Investitionsbank Berlin: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

31.03.2026 / 14:46 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Investitionsbank Berlin bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 17.04.2026

Ort:

https://www.ibb.de/de/ueber-uns/finanzberichte/finanzberichte.html

31.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Investitionsbank Berlin
Bundesallee 210
10719 Berlin
Deutschland
Internet:www.ibb.de
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2301540 31.03.2026 CET/CEST

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