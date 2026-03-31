EQS-AFR: LEWAG Holding AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: LEWAG Holding AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
LEWAG Holding AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
31.03.2026 / 09:58 CET/CEST
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Hiermit gibt die LEWAG Holding AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 28.08.2026
Ort:
31.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|LEWAG Holding AG
|Industriestraße 21
|37688 Beverungen
|Deutschland
|Internet:
|www.lewag.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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