EQS-AFR: SMT Scharf AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: SMT Scharf AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
SMT Scharf AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

31.03.2026 / 11:10 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die SMT Scharf AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 10.04.2026

Ort:

https://www.smtscharf.com/investorrelations/veroeffentlichungen/finanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 10.04.2026

Ort:

https://www.smtscharf.com/investorrelations/publications/finanzberichte/?lang=en

31.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:SMT Scharf AG
Römerstrasse 104
59075 Hamm
Deutschland
Internet:www.smtscharf.com
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2295274 31.03.2026 CET/CEST

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