EQS-AFR: SMT Scharf AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: SMT Scharf AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

SMT Scharf AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



31.03.2026 / 11:10 CET/CEST

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Hiermit gibt die SMT Scharf AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 10.04.2026

Ort:

https://www.smtscharf.com/investorrelations/veroeffentlichungen/finanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 10.04.2026

Ort:

https://www.smtscharf.com/investorrelations/publications/finanzberichte/?lang=en

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Sprache: Deutsch Unternehmen: SMT Scharf AG Römerstrasse 104 59075 Hamm Deutschland Internet: www.smtscharf.com

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