EQS-AFR: VOLKSBANK WIEN AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
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VOLKSBANK WIEN AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
31.03.2026 / 15:27 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die VOLKSBANK WIEN AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)
Sprache: Deutsch
Ort:
https://www.volksbankwien.at/jfb_2025
Sprache: Englisch
Ort:
https://www.volksbankwien.at/jfb_2025_en
31.03.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|VOLKSBANK WIEN AG
|Dietrichgasse 25
|1030 Wien
|Österreich
|Internet:
|volksbankwien.at
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2301544 31.03.2026 CET/CEST
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